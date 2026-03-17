Πειραιάς: Στα χέρια της αστυνομίας ο «δράκος» που είχε επιτεθεί σε 7 γυναίκες

Στα χέρια των διωκτικών Αρχών έπεσε ένας 36χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος είχε πραγματοποιήσει έξι σεξουαλικές επιθέσεις και μία απόπειρα βιασμού σε γυναίκες στην περιοχή του Πειραιά.

Το απόγευμα της Δευτέρας (16.3.26), άνδρες της ΔΙΑΣ συνέλαβαν τον αλλοδαπό για απείθεια και βία κατά υπαλλήλων ενώ στερούνταν νόμιμα έγγραφα παραμονής στη χώρα μας.

Στην αρχή μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Καμινίων και στη συνέχεια στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά.

Εκεί από την έρευνα και την προανάκριση προέκυψε ότι ο 36χρονος είναι δράστης μιας περίπτωσης απόπειρας βιασμού αλλά και έξι σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος γυναικών που σημειώθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα στην περιοχή του Πειραιά και των Καμινίων.

Οι γυναίκες κλήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά όπου και αναγνώρισαν τον Αιγύπτιο ως τον δράστη των επιθέσεων που δέχτηκαν.

Ο κατηγορούμενος θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.