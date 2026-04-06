Ελλάδα

Πενταπλασιάστηκαν οι Τούρκοι τουρίστες στα ελληνικά νησιά, «κλειδί» η βίζα

Το πρόγραμμα έκδοσης βίζας κατά την άφιξη, καθιστά την πρόσβαση των Τούρκων επισκεπτών στα ελληνικά νησιά του ανατολικού Αιγαίου ακόμη ευκολότερη
Pythagoreio is a small town and former municipality on the island of Samos, North Aegean, Greece. Greek cuisine is a Mediterranean cuisine. Contemporary Greek cookery makes wide use of vegetables, olive oil, grains, fish, wine, and meat. People in the Image are tourists enjoying the food.
iStock

Η Ελλάδα παρατείνει για ένα ακόμη έτος το πρόγραμμα χορήγησης βίζας κατά την άφιξη σε νησιά του ανατολικού Αιγαίου για Τούρκους πολίτες. Το μέτρο έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας Τούρκων τουριστών, με πενταπλασιασμό των αφίξεων τα τελευταία χρόνια.

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Σμύρνης (BTK) της Ένωσης Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Τουρκίας (TÜRSAB), δήλωσε πως «τα ελληνικά νησιά είναι εύκολα προσβάσιμα από τις παραθαλάσσιες παραθεριστικές περιοχές της Τουρκίας κι έχουν γίνει μια ελκυστική εναλλακτική λύση για τους Τούρκους επισκέπτες. Το πρόγραμμα έκδοσης βίζας κατά την άφιξη καθιστά αυτή την πρόσβαση ακόμη ευκολότερη».

Η βίζα κατά την άφιξη παρέχει σημαντική ευελιξία στους επισκέπτες που δεν μπορούν να κάνουν κρατήσεις εκ των προτέρων, ενώ έχουν γίνει ανάλογες βελτιώσεις στο λιμάνι της Σάμου και στο λιμάνι της Χίου, προκειμένου να παρέχουν αυξημένη χωρητικότητα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Συναγερμός στην Παλλήνη - Νεκρός άνδρας με ταϊράπ στον λαιμό του, «το πρωί το πτώμα δεν ήταν εκεί» λέει κάτοικος της περιοχής
Το γεγονός ότι τα δεματικά ήταν δεμένα με τις άκρες τους σε αντίθετες κατευθύνσεις, ωθεί τις Αρχές να καταλήξουν σχεδόν στο σενάριο ότι πρόκειται για αυτοκτονία
Άνδρας βρέθηκε νεκρός με ταϊράπ γύρω από τον λαιμό του στην Παλλήνη
Newsit logo
Newsit logo