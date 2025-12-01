Ελλάδα

Περιστέρι: Σέρβιραν αλκοόλ σε 15 ανήλικους – Συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης

Οι ανήλικοι βρίσκονταν ξημερώματα της Κυριακής στο συγκεκριμένο κατάστημα και έπιναν ποτά
Αλκοόλ
Αλκοολούχα ποτά / istock

Έφοδος της αστυνομίας σε κατάστημα διασκέδασης στο Περιστέρι. Οι άνδρες της ΕΛΑΣ εντόπισαν στο εσωτερικό του μαγαζιού 15 ανήλικά άτομα, στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (30.11.2025), οι άνδρες της ΕΛΑΣ μπήκαν στο συγκεκριμένο κατάστημα με την επωνυμία «Boutique» στο Περιστέρι στην οδό Αγίας Παρασκευής 68-70 και αντιλήφθηκαν 15 ανήλικα άτομα να καταναλώνουν αλκοόλ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία τη Δευτέρα (01.12.2025).

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Ο.Π.Κ.Ε., της Δ.Α.Ο.Ε., αστυνομικός σκύλος και υπάλληλος του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 31χρονου υπεύθυνου του καταστήματος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.

