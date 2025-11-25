Ελλάδα

Πέταξαν σκυλίτσα σε τσουβάλι μέσα σε κάδο σκουπιδιών στη Μεγαλόπολη – «Δεν ξέρουμε αν είχε ναρκωθεί»

Η σκυλίτσα ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και παραπατούσε όταν την έσωσαν από τον κάδο
Σκύλος στα σκουπίδια
Η σκυλίτσα μέσα στο σκουπίδια / Facebook / Dionysia Vlachou

Ακόμη ένα περιστατικό κακοποίησης ζώου έγινε αυτή τη φορά στη Μεγαλόπολη στην Αρκαδία, με κάποιον ανάλγητο να πετά έναν σκύλο στα σκουπίδια μέσα σε τσουβάλι.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η σκυλίτσα, βρέθηκε μέσα σε τσουβάλι, μέσα σε κάδο σκουπιδιών στη Μεγαλόπολη, κάτι που δείχνει την πρόθεση αυτού που την πέταξε χωρίς να νοιστεί να την αφήσει να πεθάνει.

Το συμβάν έγινε γνωστό το απόγευμα του Σαββάτου 22.11.2025, με το ζώο να βρίσκεται σε εξαιρετικά κακή κατάσταση.

Σύμφωνα με την Διονυσία Βλάχου, που δημοσιοποίησε το περιστατικό στο Facebook, η σκυλίτσα παρουσίαζε έντονη αστάθεια στο περπάτημά της, τη στιγμή που εντοπίστηκε κατι που προκαλεί ερωτήματα για το εάν είχε ναρκωθεί πριν την πετάξουν στα σκουπίδια.

«Μια ιστορία πολύ πικρή για την πόλη μας. Σαββατο απόγευμα πολίτης εντόπισε μέσα σε κάδο σκουπιδιών ένα σκύλο μέσα σ ένα τσουβαλι. Δεν ξέρουμε πόσες ώρες ήταν σ αυτή την κατάσταση η αν ήταν ναρκώμενο αλλά η σκυλίτσα είχε μεγάλη αστάθεια στο περπάτημα της. Έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και αναμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης. Αν κάποιος αναγνωρίζει το σκυλάκι μπορεί να δώσει πληροφορίες στο ΑΤ Μεγαλόπολης η στον Δήμο», γράφει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

 

Η διάσωσή της έγινε άμεσα και ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες για το περιστατικό ενώ καλείται όποιος γνωρίζει κάτι σχετικά με το περιστατικό να επικοινωνήσει με το Α.Τ. Μεγαλόπολης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
261
192
189
120
112
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Δεν μου έδινε να πιω και τσακωθήκαμε» - Τα πρώτα λόγια του αδελφοκτόνου από τη Νέα Πέραμο στους αστυνομικούς
Ο αδελφοκτόνος ήταν γνώριμος των αρχών αλλά ως... θύμα, καθώς έξι φορές έχει καταγγείλλει τα αδέρφια του για ενδοοικογενειακή βία - Συχνοί οι καυγάδες τους λένε οι γείτονες
Αδελφοκτονία στη Νέα Πέραμο
Newsit logo
Newsit logo