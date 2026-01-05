Ελλάδα

Πέθανε η δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά – Εργάστηκε σε εφημερίδες, περιοδικά και στην ΕΡΤ

Η Λήδα Μοσχονά υπήρξε μία πολυδιάστατη προσωπικότητα που αφήνει πίσω της, πέρα από το δημοσιογραφικό της έργο, πολλές μεταφράσεις λογοτεχνικών και επιστημονικών βιβλίων
Λήδα Μοσχονά
Η δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά / ΑΠΕ ΑΠΕ / Φωτογραφία Αλέξανδρος Βλάχος

«Έφυγε» από τη ζωή έπειτα από μακρά ασθένεια, η δημοσιογράφος και μεταφράστρια Λήδα Μοσχονά, σε ηλικία 80 ετών. Την είδηση της νέας απώλειας για τον χώρο της δημοσιογραφίας έκανε γνωστή η ΕΣΗΕΑ με ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (05.01.2026).

Όπως ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ, η δημοσιογράφος Λήδα Μοσχονά γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Έπειτα από την ολοκλήρωση των σπουδών της στη Γερμανική Σχολή Αθηνών, αποφοίτησε από την Ανώτατη Σχολή Μεταφραστών και Διερμηνέων Ιταλίας.

Τη δημοσιογραφική της σταδιοδρομία ξεκίνησε το 1966 στην εφημερίδα «ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ» και συνέχισε ως συντάκτης και μεταφράστρια το 1968 στο «ΒΗΜΑ» και το 1970 στα «ΣΗΜΕΡΙΝΑ».

Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας της απασχολήθηκε σε εφημερίδες όπως «Η ΑΥΓΗ», «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ» και «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ» αλλά και στον περιοδικό Τύπο («ΜΟΔΑ», «ΓΥΝΑΙΚΑ», «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ», «ΣΙΝΕΜΑ», «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ»).

Κατά το διάστημα 1983 – 1996 διετέλεσε συντάκτης οικονομικών θεμάτων και αναλύσεων της διεθνούς οικονομικής και πολιτικής επικαιρότητας στην εφημερίδα «ΕΞΠΡΕΣ», ενώ ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 και για πολλά χρόνια εργαζόταν στην ΕΡΤ ως συντάκτης εξωτερικού δελτίου και διεθνών θεμάτων.

Η Λήδα Μοσχονά υπήρξε μία πολυδιάστατη προσωπικότητα που αφήνει πίσω της, πέρα από το δημοσιογραφικό της έργο, πολλές μεταφράσεις λογοτεχνικών και επιστημονικών βιβλίων, καθώς συνεργάστηκε με τους γνωστότερους εκδοτικούς οίκους της χώρας μας. Υπήρξε πολύγλωσση, μιλώντας αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά και πορτογαλικά με παροιμιώδη άνεση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ αποχαιρετά την εκλεκτή συνάδελφο και συλλυπείται τους οικείους της.

Ο τελευταίος αποχαιρετισμός στη Λήδα Μοσχονά θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου, στις 19:20, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
267
260
250
232
149
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εξαφανίστηκε ένας 14χρονος από χώρο ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη
Ο Αμπντελραχμαν Αμπντάλα έχει ύψος 1.65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια - Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο παντελόνι, μαύρη μπλούζα, μπεζ μπουφάν και μαύρα παπούτσια
Εξαφάνιση
Ήπειρος, Ιόνιο, Πελοπόννησος, Μακεδονία και Θράκη σε «Red Code» λόγω έντονων καιρικών φαινομένων
Η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, με αφορμή το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, συνεδρίασε και αποφάσισε κινητοποίηση «κόκκινου συναγερμού» μέχρι την Πέμπτη
Κεραυνός
Newsit logo
Newsit logo