Πέθανε ο Αντώνης Μανιτάκης σε ηλικία 82 ετών, διαπρεπής συνταγματολόγος και πρώην υπουργός

Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Αντώνης Μανιτάκης, ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Την είδηση θανάτου του Αντώνη Μανιτάκη ανακοίνωσαν οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ και η Κοσμητεία της Νομικής Σχολής, υπογραμμίζοντας ότι «η νομική επιστήμη και η ελληνική διανόηση είναι φτωχότερες». Η Κοσμητεία της Νομικής κήρυξε διήμερο πένθος και ανέστειλε όλα τα μαθήματα με άμεση ισχύ. Ο αποχαιρετισμός του, σύμφωνα με επιθυμία του, θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ καθηγητές, μαθητές και φίλοι του αναμένεται να τον τιμήσουν αύριο, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026, στις 19.00, στην Αίθουσα 112 της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.

Ποιος ήταν ο Αντώνης Μανιτάκης

Γεννημένος το 1944 στη Θεσσαλονίκη, ο Αντώνης Μανιτάκης σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και αναγορεύθηκε διδάκτωρ Νομικών στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών. Το 1982 εξελέγη καθηγητής στο ΑΠΘ, υπήρξε μαθητής του Αριστόβουλου Μάνεση, τον οποίο διαδέχθηκε στην έδρα του Συνταγματικού Δικαίου, και ανακηρύχθηκε ομότιμος καθηγητής το 2012. Διετέλεσε κοσμήτορας της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών (1989–1991), ενώ δίδαξε ως επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού (Montpellier, Saint-Étienne, Paris X, Rome «La Sapienza», Nantes) και ως Visiting Research Fellow στο Princeton University (1998–1999). Το 2007 τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας.

Σημαντική υπήρξε και η δημόσια παρουσία του: διετέλεσε αναπληρωτής πρόεδρος του ΕΣΡ (1997–1999) και πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (2010–2012). Παράλληλα, ο Αντώνης Μανιτάκης ίδρυσε και διηύθυνε την ιστοσελίδα του Ομίλου «Μάνεσης» (constitutionalism.gr), που λειτουργεί ως επιστημονικό περιοδικό. Το συγγραφικό του περιλαμβάνει 16 μονογραφίες και περίπου 130 μελέτες στα ελληνικά και τα γαλλικά, με θεματικές αιχμής για το κράτος δικαίου και τον δικαστικό έλεγχο της συνταγματικότητας.

Η πολιτική πορεία του Αντώνη Μανιτάκη

Στην πολιτική, ανέλαβε υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Παναγιώτη Πικραμμένου (17 Μαΐου – 21 Ιουνίου 2012) και στη συνέχεια υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην κυβέρνηση Αντώνη Σαμαρά, από την οποία παραιτήθηκε τον Ιούνιο του 2013. Το 2015 ορίστηκε εκ νέου υπουργός Εσωτερικών στην υπηρεσιακή κυβέρνηση της Βασιλικής Θάνου (28 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου 2015).