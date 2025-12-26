Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος – «Καλό Παράδεισο αδελφέ και καλή αντάμωση»

Νέα απώλεια για τον χώρο της δημοσιογραφίας. «Έφυγε» από τη ζωή ο γνωστός δημοσιογράφος και μέλος της ΕΣΗΕΑ, Αντώνης Κοκορίκος, όπως έκανε γνωστό η Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων (ΚΕΔ) με ανάρτησή της στη σελίδα της στο Facebook αργά το απόγευμα της Παρασκευής (26.12.2025), δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων.

Ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος ήταν μέλος της ΕΣΗΕΑ και είχε εργαστεί από το 1982 σε μέσα ενημέρωσης πανελλαδικής εμβέλειας, ραδιοφωνικούς σταθμούς και εφημερίδες.

Μεταξύ άλλων, εργάστηκε στην ΕΡΤ, στον ΣΚΑΪ, στο ΣΤΑΡ, στο ΑΛΤΕΡ, στους ραδιοσταθμούς ΣΚΑΪ, ΝΙΤΡΟ, Alpha, Flash και στις εφημερίδες Καθημερινή, Αυγή.

«Μια δύσκολη είδηση μέσα στη γιορτινή ατμόσφαιρα. ”Έφυγε” πριν από λίγο ο Αντώνης Κοκορίκος. Ταξιδεύει στο αιώνιο φως.

Καλό Παράδεισο Αδελφέ. Και καλή Αντάμωση…

Η μεγάλη συνεισφορά του Αντώνη στην πρώτη γραμμή για τις δημοκρατικές διεκδικήσεις της ελληνικής κοινωνίας αλλά και οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις με την Κίνηση Επαγγελματιών Δημοσιογράφων σφραγίζουν μια ολόκληρη εποχή», τονίζεται στην ανάρτηση της ΚΕΔ στο Facebook.

Στη φωτογραφία ο Αντώνης γράφει αφιέρωση στο βιβλίο του για τον άλλο Αδελφό Κώστα Μπετινάκη: ”Το Σχέδιο για τη χώρα” που μας αφήνει παρακαταθήκη», προστίθεται στην ίδια ανάρτηση.

Ο Αντώνης Κοκορίκος είχε κυκλοφορήσει και βιβλία, όπως το «Σχέδιο για τη χώρα».