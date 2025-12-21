Ελλάδα

Πέθανε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Ξενοφών Ζηκίδης, σε ηλικία 67 ετών

Ο Ξενοφών Ζηκίδης υπήρξε ένας δημοσιογράφος με επαγγελματική επάρκεια, εντιμότητα και άψογη συναδελφική συμπεριφορά
Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ
Το ραδιομέγαρο της ΕΡΤ / ΦΩΤΟ EUROKINISSI

Πέθανε σε ηλικία 67 χρόνων ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Ξενοφών Ζηκίδης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ.

Ο δημοσιογράφος Ξενοφών Ζηκίδης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1958. Την επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε ως συντάκτης και εκφωνητής του δελτίου ειδήσεων στο ραδιόφωνο «Άστρα» της Κύπρου. Παράλληλα, και ως το 1966, υπήρξε πολιτικός συντάκτης της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» και του περιοδικού «Κυπριακή Αγορά». Από το 1996 έως το 1999 εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης της εφημερίδα «Πρωινή της Νέας Υόρκης».

Από το 2000 και έως τη συνταξιοδότησή του δούλεψε ως πολιτικός συντάκτης στην ΕΡΤ και τη ΝΕΤ. Επίσης, διετέλεσε αρχισυντάκτης των δελτίων ειδήσεων της τηλεόρασης και αναπληρωτής Διευθυντής εκδόσεων.

Ο Ξενοφών Ζηκίδης υπήρξε ένας δημοσιογράφος με επαγγελματική επάρκεια, εντιμότητα και άψογη συναδελφική συμπεριφορά. Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών του οι συνάδελφοί του τον είχαν αναδείξει εκπρόσωπό τους επανειλημμένα ενώ είχε συνεισφορά στον αγώνα για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων της ΕΡΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαίτερα τα δυο του παιδιά και αποχαιρετά τον καλό συνάδελφο και φίλο. Λεπτομέρειες για την κηδεία του συναδέλφου θα γίνουν γνωστά με νεότερη ανακοίνωση.

