Πέθανε ο ηθοποιός Στέλιος Καλογερόπουλος, ο «Κίτσος» από το θρυλικό σίριαλ «Οι Πανθέοι»

Ο Στέλιος Καλογερόπουλος και η Κάτια Δανδουλάκη, πρωταγωνιστές της σειράς της ΕΡΤ «Οι Πανθέοι»

«Έφυγε» από τη ζωή ο Στέλιος Καλογερόπουλος, ο ηθοποιός που έγινε γνωστός στο πανελλήνιο, μέσα από τον ρόλο του «Κίτσου» στο πλευρό της «Μάρμως» Κάτιας Δανδουλάκη, στη θρυλική σειρά της ΕΡΤ, «Οι Πανθέοι».

Η σειρά «Οι Πανθέοι» που προβλήθηκε στην τηλεόραση από το 1977 έως το 1979, ήταν μία μυθιστορηματική σύνθεση του Τάσου Αθανασιάδη.

Ο Μικρασιάτης συγγραφέας τιμήθηκε με το Βραβείο Πεζογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών για το έργο του.

Το σίριαλ ακολουθούσε την ιστορία τριών γενεών μίας οικογένειας, των Πανθέων, από το 1897 έως το 1940.

Ο Στέλιος Καλογερόπουλος ήταν αριστούχος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και κατάφερε να ξεχωρίσει μέσα από τις ερμηνείες του σε τηλεοπτικές σειρές, όσο και σε θεατρικές παραστάσεις.

Συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές των δεκαετιών ’70, ’80 και ’90, όπως: «Έρωτας και Πάθος», «Ο Κίτρινος Φάκελος», «Οι Πανθέοι», «Περίπλους», «Πολεμικές ιστορίες: Καταφύγιο 12» και «Φανή».

Στη θεατρική σκηνή έπαιξε στις παραστάσεις: «Καημένε μου Μάρικ», «Μια Κυριακή στη Νέα Υόρκη», «Μόλλυ Σουήνυ», «Ο Κύκλος», «Το ξύπνημα της νιότης», «Τρεις άντρες στο κρεβάτι μου» κ.ά.

Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ολομέτωπη επίθεση του προέδρου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων σε δικηγόρους και διαδίκους για τα Τέμπη
Παρομοιάζει τις συμπεριφορές τους με αυτές των μελών της Χρυσής Αυγής, που όπως λέει, επιθυμούν τη διάλυση και την υπονόμευση της δικαιοσύνης και δεν έχουν κανένα πραγματικό ενδιαφέρον για την υπόθεση της σιδηροδρομικής τραγωδίας
Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο του δυστυχήματος όπου σκοτώθηκαν δύο άντρες από ηλεκτροπληξία στο Άστρος
«Έγινε ένα ατύχημα, ένα φορτηγό αυτοκίνητο με γερανό φόρτωνε παλιά λάστιχα από το βενζινάδικο για ανακύκλωση και δυστυχώς το “παπαγαλάκι” βρήκε στα καλώδια», είπε ένας κάτοικος της περιοχής
Εξομολογήθηκε σε ιερέα, μετανόησε και παραδόθηκε στις αρχές για ληστεία που διέπραξε στο Αγρίνιο
Ο 55χρονος φορώντας κράνος και έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του εισέβαλε στις 21:00 το βράδυ σε πρατήριο υγρών καυσίμων, κοντά στο ΔΑΚ και έφυγε με τις εισπράξεις της 25ης Μαρτίου
