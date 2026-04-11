Ελλάδα

Πέθανε ο ηθοποιός Τάσος Ράμσης σε ηλικία 86 χρόνων

Η ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για τον θάνατο του ηθοποιού - Την Τρίτη μετά το Πάσχα η κηδεία του
Τάσος Ράμσης
Ο Τάσος Ράμσης

Σε ηλικία 86 χρόνων έφυγε από την ζωή ο γνωστός ηθοποιός Τάσος Ράμσης.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας ανακοίνωσε πως η κηδεία του Τάσου Ράμση θα γίνει την Τρίτη μετά το Πάσχα.

«Με πολύ μεγάλη θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του Τάσου Ράμση του τόσο ωραίου ηθοποιού που ήταν πραγματικός εργάτης του θεάτρου αλλά άφησε και το αποτύπωμα του σε πολλές ταινίες και σειρές», έγραψε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Σπύρος Μπιμπίλας (@spyrosmpimpilas)

«Στα 86 του άφησε πλούσιο έργο και θεατρικά έργα.. Συνεργάστηκα πολύ μαζί του τα πρώτα χρόνια σε σειρές και στον τομέα της μεταγλώττισης ήταν μια από τις πιο χρήσιμες φωνές. Η σύζυγος του μας πληροφόρησε ότι η εξόδιος ακολουθία θα γίνει την Τρίτη μετά το Πάσχα. Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε», κατέληξε ο βουλευτής.

Ο Τάσος Ράμσης γεννήθηκε στη Βέροια το 1940 ενώ σπούδασε στην Ιταλία στη Σχολή του Σιάρωφ που ήταν μαθητής του Στανισλάβσκι.

Έγινε γνωστός από την συμμετοχή του στις ταινίες: Ραντεβού στον Αέρα, Αρπαγή, Πέτρινα Χρόνια (1980), Ελευθέριος Βενιζέλος 1910-1927(1980), Ο Άνθρωπος με το Γαρύφαλλο (1980), Η Δαιμονισμένη (1985), Ένα τανκς….στο κρεββάτι μου (1975), Στα δίχτυα του Τρόμου (1975), Ισιδώρα (1975). Επικίνδυνη Νύχτα (1974) και άλλες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
101
54
53
50
Newsit logo
Newsit logo