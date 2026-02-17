Πέθανε ο μοντέρ Κώστας Κοσμίδης: Τον έδιωξαν από κέντρο υγείας και «έσβησε» στον δρόμο – Δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον πάει στο νοσοκομείο

Στο πένθος έχει βυθιστεί όλο το επιτελείο του Mega, μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου του μοντέρ, Κώστα Κοσμίδη, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 51 ετών έπειτα από έμφραγμα που υπέστη ενώ είχε φύγει από το κέντρο υγείας της Σαλαμίνας και πήγαινε στο νοσοκομείο.

Αδιαθεσία ένιωσε το πρωί της Δευτέρας (16.02.2026) ο επί χρόνια εργαζόμενος του Mega, Κώστας Κοσμίδης, ο οποίος έσπευσε στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις. Εκεί οι γιατροί βλέποντας το καρδιογράφημα του μοντέρ, τον ενημέρωσαν ότι πρέπει να πάει σε κάποιο νοσοκομείο της Αθήνας, ενημερώνοντάς τον όμως ότι δεν υπήρχε ασθενοφόρο να τον μεταφέρει, με αποτέλεσμα να φύγει με το δικό του όχημα από το νησί.

Ο Κώστας Κοσμίδης είχε μαζί και τον πατέρα του, ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο του 51χρονου. Οι δύο τους πήραν φέρι μποτ και στον δρόμο για το Γενικό Κρατικό, λίγο πιο έξω από το Πέραμα, ο μοντέρ δεν αισθανόταν καλά και ζήτησε από τον πατέρα του να σταματήσει το όχημα. Εκεί άφησε και την τελευταία του πνοή, στην άκρη του δρόμου.

«Περίπου μετά το Πέραμα, γύρω στα 3 – 4 χλμ; Πηγαίναμε για το Κρατικό. Σε μια στιγμή μου λέει ‘σταμάτα’. Κατέβηκε. Του ερχόταν να κάνει εμετό. Αλλά ήταν πολύ… Στα τελευταία εκεί. Δεν πρόλαβε. Έπεσε εκεί. Κάθισε κάτω στο πεζοδρόμιο. Μετά ήρθε το ασθενοφόρο. Μετά από ένα μισάωρο. Άργησε. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ εκεί, αλλά δεν έδειχνε σημεία ζωής», είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας του.

Οργή έχει προκαλέσει το γεγονός ότι οι γιατροί στο κέντρο υγείας τον άφησαν να φύγει, έχοντας δει το καρδιογράφημά του, αφού σύμφωνα με καρδιολόγο που ανέλυσε το καρδιογράφημα και μίλησε στο Live News, φαινόταν ότι θα μπορούσε να πάθει ανακοπή ανά πάσα στιγμή.

«Το καρδιογράφημα αυτό δείχνει ισχαιμία. Δείχνει ισχαιμία στο κατώτερο, πλάγιο τοίχωμα και αν συνοδεύεται με πόνο, έχει και έκτακτες συστολές, αυτό σημαίνει ότι είναι ένα επείγον περιστατικό. Αυτό θέλει εξέταση σίγουρα, τροπονίμη και όλα τα υπόλοιπα τα οποία κάνουμε. Είναι πιθανό έμφραγμα αυτό. Πιθανό καρδιακό ισχαιμικό επεισόδιο. Ένας ασθενής ο οποίος πονάει και εμφανίζει αυτό το καρδιογράφημα είναι επείγον περιστατικό.

Πρέπει να διακομιστεί, αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί εκεί, σε μεγαλύτερο νοσοκομείο που να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει οξεία ισχαιμία. Γιατί αν υπάρχει οξεία ισχαιμία πρέπει να μπει να κάνει στεφανιογραφία επείγουσα. Ένας άνθρωπος που ήρθε και πονάει και εμφανίζει αυτό το καρδιογράφημα είναι επείγον περιστατικό και θέλει επείγουσα αντιμετώπιση. Είχε και πόνο. Ο πόνος είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην περίπτωση αυτή. Ο πόνος είναι εξαιρετικά σημαντικός».

Ο πατέρας του Κώστα Κοσμίδη, μιλώντας για το τραγικό συμβάν αποκάλυψε μάλιστα ότι το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μισή ώρα μετά το έμφραγμα που υπέστη ο γιος του. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών που του έκαναν ΚΑΡΠΑ, ο 51χρονος κατέληξε.

Συγκλονίζει η αδερφή του Κώστα Κοσμίδη

Συγκινημένη βγήκε στον αέρα του Live News η αδερφή του άτυχου μοντέρ, η οποία μίλησε για τον Κώστα Κοσμίδη λέγοντας ότι ο αδερφός της πήγε και έφυγε μόνος του από το κέντρο υγείας. «Πήγε άδικα ένας νέος άνθρωπος. Ας καλούσαν ασθενοφόρο και θα το βάζαμε εμείς. Δεν πρέπει να συμβεί σε άλλον άνθρωπο αυτό που συνέβη στον αδερφό μου».

«Τους είπε ακριβώς πού πονάει. Τον αφήσανε νέο άνθρωπο να ‘φύγει’ άδικα. Δεν τον πρόσεξαν. Ας του λέγανε ότι με αυτά που βλέπουμε δεν μπορείς να φύγεις. Να κάναμε και εμείς τις απαραίτητες ενέργειες. Δεν ξέρω… Πήγε άδικα», πρόσθεσε η αδερφή του.

Για το περιστατικό μάλιστα, έχει διαταχθεί ΕΔΕ από το υπουργείο Υγείας

«Σίγουρα έχει πάει κάτι τελείως στραβά έπρεπε να μείνει στο κέντρο υγείας. Το ΕΚΑΒ δεν εκλήθη. Το πρωτόκολλο λέει να έρθει ασθενοφόρο, αν το είχαν καλέσει θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Το μείζων εδώ είναι το αν τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Ο γιατρός λέει ότι ο ασθενής επέμενε να φύγει. Δεν ρίχνω καμία ευθύνη στον ασθενή, για να μην παρεξηγηθώ», είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε παρέμβασή του στην εκπομπή Live News.