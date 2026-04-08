Πέθανε ο Νίκος Κυριαζίδης, ιδιοκτήτης του θρυλικού κέντρου «Scorpios» στη Θεσσαλονίκη

Την τελευταία του πνοή άφησε ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης του γνωστού νυχτερινού κέντρου «Scorpios» στη Θεσσαλονίκη, Νίκος Κυριαζίδης. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η επίσημη σελίδα του μαγαζιού στο Facebook.

«Ο Νίκος Κυριαζίδης έφυγε από τη ζωή και μαζί του φεύγει ένα κομμάτι από τη νυχτερινή ταυτότητα της Θεσσαλονίκης», αναφέρει η ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου για τον επιχειρηματία που έφυγε χθες, Μεγάλη Τρίτη (08.04.2026) από τη ζωή. Για τον θάνατό του έκανε ανάρτηση και ο ηθοποιός Μιχάλης Ιατρόπουλος.

«Δεν ήταν απλά ένας επιχειρηματίας. Ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που δεν ακολούθησαν τη νύχτα – τη διαμόρφωσαν. Με ένστικτο, τόλμη και μια σπάνια ικανότητα να “διαβάζει” τον κόσμο, κατάφερε να δημιουργήσει κάτι που δεν ήταν απλά ένα μαγαζί, αλλά σημείο αναφοράς. Ο “Σκορπιός” δεν ήταν χώρος διασκέδασης. Ήταν εμπειρία. Ήταν εκεί όπου συναντιόντουσαν οι άνθρωποι, οι ιστορίες, τα όνειρα και οι ευκαιρίες. Ήταν μια εποχή από μόνος του.

Ο Νίκος ήξερε να ξεχωρίζει. Να δίνει χώρο. Να στηρίζει. Και πάνω από όλα, να χτίζει με διάρκεια. Δεν τον ενδιέφερε το εύκολο και το πρόσκαιρο – τον ενδιέφερε αυτό που μένει.

Εμείς υποσχεθήκαμε πως θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε το όνομα “Σκορπιός” με τις αξίες που ο ίδιος εσύ χάραξες. Μια πράξη που έχει βάρος, ιστορία και ευθύνη. Η απώλειά του δεν μετριέται μόνο σε λόγια. Μετριέται σε όλα όσα άφησε πίσω του. Σε ανθρώπους, σε στιγμές, σε μια ολόκληρη νοοτροπία που δύσκολα συναντάς σήμερα.

Καλό ταξίδι, Νίκο Κυριαζίδη», έγραφε ακόμα στην ανακοίνωση του νυχτερινού κέντρου στην ανακοίνωση του θανάτου του Νίκου Κυριαζίδη.

Ανάρτηση για τον θάνατο του Νίκου Κυριαζίδη έκανε και ο καλός του φίλος και γνωστός ηθοποιός, Μιχάλης Ιατρόπουλος.

«Αντίο τεράστιε δάσκαλε Νίκο Κυριαζίδη. Μοναδική προσωπικότητα με εκτόπισμα ανδρός που δεν θα ξαναδούμε. Δίκαιος έντιμος και σκληρός ταυτόχρονα μέσα από τον “Scorpio” που μας μεγάλωσες ανέδειξες τους περισσότερους σημερινούς μεγάλους τραγουδιστές πριν τους μάθει ο οποιοσδήποτε γιατί απλά πίστευες ότι άξιζαν και δικαιώθηκες για όλους στην πορεία.

Γεια σου καψούρα μου μεγάλη σε ευχαριστώ για την μπέσα που μου δίδαξες. Αθάνατος», έγραψε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος στην ανάρτησή του για τον χαμό του Νίκου Κυριαζίδη.