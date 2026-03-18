Πέθανε σε ηλικία 108 ετών η γηραιότερη γυναίκα της Καλύμνου

«Ξεχώριζε για την αγωνιστικότητα και τη μαχητικότητά της», είπε για εκείνη ο δήμαρχος του νησιού
Την τελευταία της πνοή άφησε την Τρίτη (17.03.2026) η Ειρήνη Βούη ή κυρά Ρηνιώ της Καλύμνου, όπως την αποκαλούσαν, η οποία ήταν η γηραιότερη γυναίκα του νησιού. 

Η κυρά Ρηνιώ γεννήθηκε το μακρινό 1918 και συγκεκριμένα στις 27 Ιουλίου. Έζησε μία γεμάτη ζωή στην Κάλυμνο, δημιουργώντας μία μεγάλη οικογένεια, καθώς απέκτησε έξι παιδιά. 

Ο δήμαρχος της Καλύμνου, Γιάννης Μαστροκούκος, μίλησε στο ΑΠΕ για τη γηραιότερη γυναίκα του τόπου του, υπογραμμίζοντας ότι ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, καθώς και μητέρα – ηρωίδα, η οποία κατάφερε να στηρίξει τα παιδιά και την οικογένειά της στα δύσκολα χρόνια, μεταφέροντας  γάλα και διανέμοντάς το στον «Πάνορμο», τη «Χώρα» κι άλλους οικισμούς του νησιού για πολλά χρόνια.

«Ήταν μια “σπαθάτη” γυναίκα», τόνισε για την Ειρήνη Βούη ο δήμαρχος του νησιού.

«Έλεγε πάντα αυτό που έπρεπε, που ήθελε να πει, χωρίς περιστροφές. Ευθέως. Αποτελούσε για το νησί μας, μητέρα και γυναίκα που ξεχώριζε για την αγωνιστικότητα και τη μαχητικότητά της. Και για αυτό όλοι την καμαρώναμε», δήλωσε ακόμα ο Γιάννης Μαστροκούκος.

