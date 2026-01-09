Συμβαίνει τώρα:
Πετρούπολη: Επέτρεψαν την είσοδο σε 7 ανήλικα και τους σέρβιραν αλκοόλ σε κλαμπ – Συνελήφθη ο υπεύθυνος

Σε βάρος του 28χρονου υπεύθυνου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ
Πετρούπολη

Ακόμη μια υπόθεση χορήγησης αλκοόλ σε ανήλικα παιδιά σημειώθηκε σε νυχτερινό κέντρο στην Πετρούπολη, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο υπέυθυνος τα ξημερώματα της Κυριακής (04.01.2026).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στα πλαίσια της ειδικής εξόρμησης «Νυχτερινός Ποιμήν» εντοπίστηκαν 7 ανήλικα παιδιά σε κλαμπ της Πετρούπολης, στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και τους είχε δοθεί αλκοόλ.

Σε βάρος του 28χρονου υπεύθυνου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ σε ανακοίνωσή της, ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής εντοπίστηκαν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Πετρούπολης 7 ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Συνελήφθη ο 28χρονος υπεύθυνος του καταστήματος

Από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρώτες πρωινές ώρες της 4-1-2026, ειδική εξόρμηση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον έλεγχο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντός των οποίων εισέρχονται ανήλικα άτομα τα οποία καταναλώνουν αλκοόλ.

Στο πλαίσιο της εξόρμησης, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων και της Ο.Π.Κ.Ε., κατά τον έλεγχο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Πετρούπολης, εντοπίστηκαν εντός του καταστήματος 7 ανήλικα άτομα στα οποία είχε επιτραπεί η είσοδος και είχε χορηγηθεί αλκοόλ.

Αποτέλεσμα ήταν η σύλληψη του 28χρονου υπεύθυνου του καταστήματος, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί προστασίας ανηλίκων από προϊόντα καπνού και αλκοόλ.

Ανάλογες δράσεις θα συνεχιστούν για την αποτροπή χορήγησης αλκοόλ σε ανηλίκους.

Ελλάδα
