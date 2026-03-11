Ελλάδα

Πεζός παρασύρθηκε από νταλίκα και σκοτώθηκε στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Λάρισας

Η ταυτότητα του θύματος παραμένει άγνωστη και κανείς δεν τον έχει αναζητήσει μέχρι στιγμής
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/ EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης

Ένα φονικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα (11/3/2026) τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Τρικάλων – Λάρισας, στο ύψος της ΒΙΟΣΕΡ και στο ρεύμα προς Τρίκαλα, όταν πεζός παρασύρθηκε από νταλίκα και έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του trikalaopinion.gr, περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, και ενώ στο σημείο επικρατούσε περιορισμένη ορατότητα, μια νταλίκα παρέσυρε έναν πεζό που κινούνταν στη μέση του δρόμου. Από τη σφοδρή παράσυρση στην Εθνική Οδό άνδρας έχασε τη ζωή του ακαριαία.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τη σορό στο νοσοκομείο.

Η ταυτότητα του θύματος παραμένει άγνωστη, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες κανείς δεν τον έχει αναζητήσει μέχρι στιγμής.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

