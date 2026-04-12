Ελλάδα

Πιερία: Τρένο συγκρούστηκε με αγριογούρουνα – Ταλαιπωρία για 22 επιβάτες αφού δεν μπόρεσε να εκτελεστεί το δρομολόγιο

Η εταιρεία διέθεσε λεωφορεία για τη μεταφορά των 22 επιβατών προς τον τελικό τους προορισμό, με καθυστέρηση που ξεπέρασε τις δύο ώρες
Οι επιβάτες περιμένοντας το τρένο

Μεγάλη ταλαιπωρία πέρασαν 22 επιβάτες της Hellenic Train στον σταθμό του ΟΣΕ Θεσσαλονίκης το βράδυ της Ανάστασης (11/4/2026), όταν ενημερώθηκαν ότι το δρομολόγιο του τρένου των 21:50 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικού προβλήματος που δημιουργήθηκε όταν περνούσε από την Πιερία.

Σύμφωνα με το karfitsa.gr, το τρένο δεν μπορούσε να εκτελέσει το δρομολόγιο γιατί συγκρούστηκε με αγριογούρουνα στην περιοχή του Μακρυγιάλου Πιερίας, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στην «ποδιά» του τρένου.

Με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ανέφερε ότι «η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 2592 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε στις 20:45 του Μ. Σαββάτου κοντά στον Σταθμό Κορινός, κατόπιν πρόσκρουσης με ζώο που κινούνταν εντός της σιδηροδρομικής γραμμής, με συνέπεια να υποστεί βλάβη το μπροστινό τμήμα της μηχανής έλξης».

Στο σημείο έσπευσε εφεδρική μηχανή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ρυμουλκήσει την ακινητοποιημένη αμαξοστοιχία έως τον Σταθμό Κορινός.

Η εταιρεία διέθεσε λεωφορεία για τη μεταφορά των 22 επιβατών προς τον τελικό τους προορισμό, με καθυστέρηση που ξεπέρασε τις δύο ώρες.

