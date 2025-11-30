Πήλιο: Πέταξαν κουταβάκια σε γκρεμό 20 μέτρων – Επέζησε μόνο το ένα

Φρίκη στο Σπήλαιο της Καίτης στο Πήλιο. Άγνωστος ή άγνωστοι έριξαν κουτάβια από ύψος 20 μέτρων. Μέλη της ομάδας «Χείρων» κατάφεραν να διασώσουν το ένα και απευθύνουν έκκληση για υιοθεσία του μικρού ζώου.

«Κάποιος βάρβαρος γέμισε το βάραθρο με σκουπίδια και πέταξε και κουτάβια από ύψος 20 μέτρων», έγραψε στη σελίδα του στο Facebook ο Μάρκος Βαξεβανόπουλος της ομάδας «Χείρων» για το φρικιαστικό συμβάν στο Πήλιο, αναφέροντας ότι κατάφεραν να σώσουν το ένα κουτάβι που είχε απομείνει ζωντανό.

«Η ομάδα του Χείρωνα μόλις αντίκρυσε τη φρίκη, αλλά και την ελπίδα στο Πήλιο, στο σπήλαιο της Καίτης. Κάποιος βάρβαρος γέμισε το βάραθρο με σκουπίδια και πέταξε και κουτάβια από ύψος 20 μέτρων. Ο μόνος επιζών από την πτώση είναι το ένα από τα κουτάβια, που προστατεύτηκε από τις σακούλες σκουπιδιών. Αναζητούμε κάποιον-κάποια να τον υιοθετήσει. Έκκληση προς όλους, όλες ακόμη και εκτός Βόλου».

Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες και βίντεο από το σπήλαιο και τη διάσωση του κουταβιού.