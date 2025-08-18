Συμβαίνει τώρα:
Πιστόλι, κατάνα και ξιφίδια βρέθηκαν σε σπίτι 25χρονης στον Ασπρόπυργο

Τι εντόπισαν οι αστυνομικοί κατά την έφοδο σε σπίτι νεαρής στον Ασπρόπυργο
Σπαθιά και ξίφη στον Ασπρόπυργο

Πιστόλι, κατάνα και ξίφη εντόπισε η αστυνομία στο σπίτι μίας 25χρονης γυναίκας στον Ασπρόπυργο.

Συνελήφθη μία 25χρονη, στην περιοχή του Ασπρόπυργου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπρόπυργου, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, κατηγορούμενη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. 

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών σχετικά με οικία όπου αποκρύπτονταν πυροβόλο όπλο, σπαθί και ξιφίδια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο πλαίσιο της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ ένα σπαθί τύπου «κατάνα», 4 ξιφίδια, μαχαίρι επιβίωσης και αυτοσχέδιο πιστόλι.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Υπενθυμίζεται ότι ακόμη μία επιχείρηση της ΕΛΑΣ, ολοκληρώθηκε με συλλήψεις στην περιοχή του Ασπροπύργου, στην οποία εντοπίστηκαν ναρκωτικά και όπλα.

