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Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης – Εικόνες απόλυτης καταστροφής από το σημείο

Το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη έχει διαλυθεί πλήρως ενώ υπάρχουν θραύσματα και συντρίμμια σε μεγάλο κομμάτι του δρόμου - Πληροφορίες για δύο ηλικιωμένους που αγνοούνται - «Σώθηκα από θαύμα» λέει αυτόπτης μάρτυρας
Έκρηξη στην Πλάκα
Έκρηξη στην Πλάκα
Κλαούντιο Σούμπασι
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Εικόνες απόλυτης καταστροφής άφησε πίσω της η έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα το οποίο και κατέρρευσε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Bίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης.

Η έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής (25.09.2026) συντάραξε το κέντρο της Αθήνας. Εκτός την κατάρρευση του κτιρίου από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε γειτονικά σπίτια.

Όπως φαίνεται, το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη έχει διαλυθεί πλήρως ενώ υπάρχουν θραύσματα και συντρίμμια σε μεγάλο κομμάτι του δρόμου. Παράλληλα, διακρίνονται εκτεταμένες φθορές και σε γειτονικά κτίρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη, που σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί, προκάλεσε την μερική πτώση του κτηρίου και φέρεται να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης

Σε βίντεο που φέρνει στο φως το newsit.gr έχει καταγραφή η στιγμή της έκρηξης από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται μέσα σε ένα ξενοδοχείο το οποίο εκείνη την ώρα έχει πελάτες και προσωπικό. Όταν ακούγεται η έκρηξη σπάνε τζάμια, ενώ έντρομοι όσοι ήταν μέσα άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι. Να σημειωθεί ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται περίπου 500 μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης με το οστικό κύμα να είναι ιδιαίτερα ισχυρό.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτήριο. Οι δύο γυναίκες μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο « Γεώργιος Γεννηματάς».

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, συνεργεία της εταιρείας διανομής του φυσικού αερίου βρίσκονται στο σημείο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, που δεν έχει εντοπιστεί, και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, τρεις αλλοδαποί τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν μέσα σε αυτό. 

Επιπρόσθετα από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτήρια και σταθμευμένα οχήματα.

Δραματική είναι η περιγραφή ενός άνδρας, ο οποίος την ώρα της έκρηξης περνούσε με το αυτοκίνητο από το σημείο και σώθηκε από θαύμα. «Εκείνην την ώρα πέρασα με το αυτοκίνητο. Μπαίνω μέσα στην Πλάκα, έγινε η έκρηξη και μετά δεν κατάλαβα τίποτα. Σηκώθηκε λίγο το αυτοκίνητο στον αέρα και προσπάθησα να βγω από μέσα. Σώθηκα από θαύμα. Ναι, ναι, μπορώ να πω αυτό είναι. Δόξα τω Θεώ! Μόνο αυτό μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαι σε τρακ και δεν μπορώ να πω πολλά»

Παράλληλα από την έκρηξη προκλήθηκε μικρή εστίας πυρκαγιάς, που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα και δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου.

Κρανίου τόπος από την έκρηξη στην Πλάκα (ΕUROKINISSI)
Εικονες απο την στιγη της εκρηξης απο παρακειμενα σπιτια που υπεστησαν ζημιες(ΕUROKINISSI)
Πολλές οι ζημιές σε διπλανά κτίρια (ΕUROKINISSI)
Έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αυτοκίνητο με ζημιές μεταφέρεται από το σημείο της έκρηξης (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Εικονες απο την στιγη της εκρηξης απο παρακειμενα σπιτια που υπεστησαν ζημιες(ΕUROKINISSI)
Αυλή σπιτιού μετά την έκρηξη (ΕUROKINISSI)
Έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Καπνοί και σκόνη στο κτίριο μετά την έκρηξη (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Έκρηξη σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026(ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Αυτοκίνητο έχει καταπλακωθεί από τα χαλάσματα (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)

Ερευνώνται τα αίτια της έκρηξης

Τα αίτια για την έκρηξη που σημειώθηκε το πρωί σε κτίριο στην Πλάκα διερευνώνται, όπως αναφέρει η Enaon EDA (εταιρεία διαχείρισης των δικτύων διανομής φυσικού αερίου), σε ανακοίνωσή της.

Ειδικότερα, η εταιρεία τονίζει: «Σε συνέχεια του συμβάντος που σημειώθηκε σήμερα σε κτήριο στην οδό Λυσικράτους 15, στην Αθήνα, η Enaon EDA ανακοινώνει ότι τα αρμόδια συνεργεία επιφυλακής μετέβησαν άμεσα στο σημείο για να διερευνήσουν το συμβάν και πραγματοποιούν τους προβλεπόμενους ελέγχους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται. Η εταιρεία θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση.

Η εταιρεία βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και λειτουργεί πάντοτε με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, την προστασία του προσωπικού της και την ακεραιότητα των υποδομών της, συμβάλλοντας στην αδιάλειπτη και ασφαλή διανομή φυσικού αερίου.

Υπενθυμίζεται ότι για οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας αφορά στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Άμεσης Επέμβασης της Enaon EDA στην τηλεφωνική γραμμή 800 1187 878 που λειτουργεί σε 24ωρη βάση».

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

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