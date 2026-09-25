Πλάκα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης – Εικόνες απόλυτης καταστροφής από το σημείο

Εικόνες απόλυτης καταστροφής άφησε πίσω της η έκρηξη σε κτίριο στην Πλάκα το οποίο και κατέρρευσε πιθανότατα από διαρροή φυσικού αερίου. Bίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης.

Η έκρηξη στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα το πρωί της Παρασκευής (25.09.2026) συντάραξε το κέντρο της Αθήνας. Εκτός την κατάρρευση του κτιρίου από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε γειτονικά σπίτια.

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Όπως φαίνεται, το κτίριο όπου σημειώθηκε η έκρηξη έχει διαλυθεί πλήρως ενώ υπάρχουν θραύσματα και συντρίμμια σε μεγάλο κομμάτι του δρόμου. Παράλληλα, διακρίνονται εκτεταμένες φθορές και σε γειτονικά κτίρια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη, που σημειώθηκε στις 7:35 το πρωί, προκάλεσε την μερική πτώση του κτηρίου και φέρεται να οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης

Σε βίντεο που φέρνει στο φως το newsit.gr έχει καταγραφή η στιγμή της έκρηξης από κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται μέσα σε ένα ξενοδοχείο το οποίο εκείνη την ώρα έχει πελάτες και προσωπικό. Όταν ακούγεται η έκρηξη σπάνε τζάμια, ενώ έντρομοι όσοι ήταν μέσα άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι. Να σημειωθεί ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται περίπου 500 μέτρα μακριά από το σημείο της έκρηξης με το οστικό κύμα να είναι ιδιαίτερα ισχυρό.

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Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, απεγκλωβίστηκαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτήριο. Οι δύο γυναίκες μεταφέρονται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο « Γεώργιος Γεννηματάς».

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, συνεργεία της εταιρείας διανομής του φυσικού αερίου βρίσκονται στο σημείο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις έρευνες για τυχόν αγνοούμενους ενώ, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εξετάζονται πληροφορίες που αναφέρουν ότι στον δεύτερο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, που δεν έχει εντοπιστεί, και στον πρώτο όροφο, ο οποίος ενοικιαζόταν για βραχυχρόνια μίσθωση, τρεις αλλοδαποί τουρίστες, πιθανόν Αμερικανοί, οι οποίοι δεν είναι γνωστό αν βρίσκονταν μέσα σε αυτό.

Επιπρόσθετα από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά ένα ακόμη άτομο από θραύσματα ενώ έχουν υποστεί ζημιές παρακείμενα κτήρια και σταθμευμένα οχήματα.

Woke up to this in Athens today…🚨

A massive blast just rocked Lysikratous Street in Plaka at 7:30 AM. pic.twitter.com/ZP6nHfRDCG — Daphne Tolis (@daphnetoli) September 25, 2026

BREAKING: Huge explosion rocks Athens as building collapses in historic Plaka



A powerful explosion shook central Athens early Friday morning, causing a two storey building on Lysikratous Street in Plaka to collapse.



The blast happened at around 7:35am, sending debris across the… pic.twitter.com/pGrOSwqECA — Greek City Times (@greekcitytimes) September 25, 2026

Δραματική είναι η περιγραφή ενός άνδρας, ο οποίος την ώρα της έκρηξης περνούσε με το αυτοκίνητο από το σημείο και σώθηκε από θαύμα. «Εκείνην την ώρα πέρασα με το αυτοκίνητο. Μπαίνω μέσα στην Πλάκα, έγινε η έκρηξη και μετά δεν κατάλαβα τίποτα. Σηκώθηκε λίγο το αυτοκίνητο στον αέρα και προσπάθησα να βγω από μέσα. Σώθηκα από θαύμα. Ναι, ναι, μπορώ να πω αυτό είναι. Δόξα τω Θεώ! Μόνο αυτό μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαι σε τρακ και δεν μπορώ να πω πολλά»

Παράλληλα από την έκρηξη προκλήθηκε μικρή εστίας πυρκαγιάς, που τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα και δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου.