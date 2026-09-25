Έκρηξη στην Πλάκα: Κατέρρευσε κτίριο στην οδό Λυσικράτους – Απεγκλωβίστηκαν δυο γυναίκες, τραυματίστηκε περαστικός

Σκηνές πανικού επικράτησαν το πρωί της Παρασκευής (25.09.2026) στο κέντρο της Αθήνας μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα.

Η έκρηξη στην Πλάκα έγινε στις 7:35 το πρωί σε τριώροφο κτίριο προκαλώντας την κατάρρευση του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου.

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Ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζουν οι αρχές είναι η έκρηξη να προήλθε από διαρροή φυσικού αερίου. Υπάρχει ένας ελαφρά τραυματίας από τα θραύσματα που προκλήθηκαν από την έκρηξη του κτιρίου και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός για τις πρώτες βοήθειες.

Κατά τη διάρκεια των ενεργειών έρευνας και διάσωσης, μέχρι στιγμής οι πυροσβεστικές δυνάμεις απεγκλώβισαν δύο γυναίκες ελαφρά τραυματισμένες, από διπλανό κτίριο επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, στην Αθήνα. Πρόκειται για μια ηλικιωμένη γυναίκα και μία νεότερη, οι οποίες μεταφέρονται στο νοσοκομείο «Γ.Γεννηματάς». Συνεχίζονται οι έρευνες για εγκλωβισμένους.

Το κτίριο που κατέρρευσε βρίσκεται στην οδό Λυσικράτους 15. Ηταν τριώροφο με τον ισόγειο χώρο μα είναι ακατοίκητος, στον 1ο όροφο το διαμέρισμα χρησιμοποιούνταν ως (Airbnb) και στον 2ο όροφο διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

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Οι πρώτες στιγμές μετά την έκρηξη

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που ακούστηκε σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Λίγο μετά, από τα χαλάσματα του κτιρίου άρχισαν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα 24 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 2 ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ. Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Αθηναίων, προκειμένου να συνδράμει με μηχάνημα έργου.

Από την έκρηξη έχουν υποστεί ζημιές 8 αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην περιοχή. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση για τον έλεγχο του χώρου και κατά πόσο έχουν επηρεαστεί γειτονικά κτίρια.

Το σημείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις ενώ έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Για την διερεύνηση των αιτίων του συμβάντος κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών