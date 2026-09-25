ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις 2,5 δισ. ευρώ για τη νέα εποχή του νερού

Η διαχείριση του νερού αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα όχι μόνο για την περιβαλλοντική προστασία, αλλά και για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική δραστηριότητα και την ανθεκτικότητα των πόλεων. Σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων στους υδατικούς πόρους, οι σύγχρονες υποδομές, οι επενδύσεις και η τεχνολογία αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία.

Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα στην ιστορία της, ύψους 2,5 δισ. ευρώ σε ορίζοντα δεκαετίας. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με περισσότερα από 180 έργα στους τομείς της ύδρευσης και της αποχέτευσης, της περιβαλλοντικής προστασίας, της ενεργειακής αναβάθμισης και του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Επιτάχυνση των επενδύσεων

Η υλοποίηση του προγράμματος εξελίσσεται με αυξανόμενη δυναμική. Οι ετήσιες επενδύσεις της Εταιρείας έχουν ενισχυθεί από περίπου 15 εκατ. ευρώ πριν από λίγα χρόνια σε σχεδόν 80 εκατ. ευρώ σήμερα, με στόχο να υπερβούν τα 200 εκατ. ευρώ ετησίως μέσα στην επόμενη τριετία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το πρόγραμμα αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ. Ένα έργο που αντιμετωπίζει μια περιβαλλοντική εκκρεμότητα δεκαετιών και αποκτά πλέον απτή διάσταση στην καθημερινότητα εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων.

Μέχρι σήμερα έχουν κατασκευαστεί 450 χιλιόμετρα αγωγών και 14.000 εξωτερικές διακλαδώσεις, ενώ εννέα εργολαβίες, συνολικού ύψους 260 εκατ. ευρώ, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη σε πέντε Δήμους, με 70 ενεργά σημεία παρέμβασης. Μόνο από τις τρέχουσες εργολαβίες αναμένεται να ωφεληθούν περισσότεροι από 400.000 κάτοικοι.

Το πρόγραμμα διαθέτει ήδη εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις 530 εκατ. ευρώ, με την ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση να φθάνει έως και το 90%. Παράλληλα, έργα ύψους 470 εκατ. ευρώ ωριμάζουν μελετητικά και έργα 255 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε φάση δημοπράτησης, αποτυπώνοντας το μέγεθος και τη δυναμική της επένδυσης.

Με την ολοκλήρωσή του, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει 1.500 χιλιόμετρα αγωγών και τρία Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων. Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ραφήνας–Πικερμίου και Σπάτων–Αρτέμιδος, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, καθώς και το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Μαραθώνος, ύψους 52,6 εκατ. ευρώ, προχωρούν προς ανάδειξη αναδόχων εντός του 2027, με ορίζοντα πλήρους λειτουργίας του συστήματος συλλογής και επεξεργασίας έως το 2030.