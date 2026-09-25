Ελλάδα

Μύκονος: Βίντεο ντοκουμέντο μέσα από το φλεγόμενο πλοίο – Στην Τήνο μεταφέρθηκαν και οι 29 επιβαίνοντες

Το πλοίο είναι οχηματαγωγό και μεταφέρει κυρίως φορτηγά. Στα γκαράζ του μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα
To φλεγόμενο πλοίο στην Μύκονο
To φλεγόμενο πλοίο στην Μύκονο
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Συγκλονίζει το βίντεο μέσα από το φλεγόμενο πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου, όπου νωρίς το πρωί της Παρασκευής (25.9.26) ξέσπασε φωτιά και απομακρύνθηκαν συνολικά 29 επιβαίνοντες.

Σημειώνεται πως το πρωί της Παρασκευής ξέσπασε φωτιά σε οχηματαγωγό πλοίο ανοιχτά της Μυκόνου, ενώ η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση.

Η επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς πάνω στο οχηματαγωγό πλοίο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα newsit.gr η φωτιά έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Στο ίδιο βίντεο διακρίνονται πυκνοί μαύροι καπνοί στην πλώρη του πλοίου, ενώ κάποιοι από τους επιβαίνοντες περιμένουν να απομακρυνθούν φορώντας το χαρακτηριστικό πορτοκαλί σωσίβιο.

Στο πλοίο επέβαιναν 28 άτομα ως πλήρωμα και ένας επιβάτης. Και οι 29 είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στην Τήνο με παραπλέοντα πλοία.

Με νεότερη ανακοίνωσή της η Attica Ferries αναφέρει πως: «Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης της Attica Ferries, η εταιρεία ενημερώνει ότι, μετά την ασφαλή απομάκρυνση των 29 επιβαινόντων του Φ/ Γ – Ο / Γ πλοίου BLUE CARRIER 2, έχει αναθέσει σε εξειδικευμένες εταιρείες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και την διαχείριση της κατάστασης του πλοίου, σε συνεργασία και με τις αρμόδιες Αρχές».

Νωρίτερα με ανακοίνωσή της η ίδια εταιρεία ανέφερε πως η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 08:57, ενώ το BLUE CARRIER 2 εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, αμέσως ενεργοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφαλείας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς με ίδια μέσα και ενημερώθηκαν οι αρμόδιες Αρχές. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη εκκένωση του πλοίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διασφάλιση της ασφάλειας των επιβαινόντων.

pliroma mikonos
To πλήρωμα έφτασε στην Τήνο – tinostoday.gr

Στο σημείο έχουν σπεύσει τέσσερα περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ένα περιπολικό σκάφος, δυο ταχύπλοα της πυροσβεστικής, ένα πυροσβεστικό και 2 ρυμουλκά.

Το πλοίο είναι οχηματαγωγό και μεταφέρει κυρίως φορτηγά. Στα γκαράζ του μεταφέρονται 166 φορτηγά και 29 Ι.Χ. οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη, ενώ στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι έως 4 μποφόρ.

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