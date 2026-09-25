Υπόθεση Μαζωνάκη: Ανοίγουν τα στόματα των υπαλλήλων του ιατρείου – Το «διάσημο» πελατολόγιο της οδού Καρνεάδου

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με τις υπάλληλους του ιατρείου στο Κολωνάκι να παρουσιάζονται στις αρχές για καταθέσεις.

Τα όσα αναφέρουν στις καταθέσεις τους οι υπάλληλοι του ιατρείου στο Κολωνάκι που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι καθοριστικές. Όλα δείχνουν ότι συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές και περιγράφουν με κάθε λεπτομέρεια τα όσα συνέβαιναν στην οδό Καρνεάδου παρά την οδηγία της 56χρονης γιατρού που βρίσκεται στην φυλακή να κρατήσουν μια κοινή γραμμή.

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Την Πέμπτη (24.09.2026) πέρασε την πόρτα του γραφείου του ανακριτή η νοσηλεύτρια, η οποία θεωρείται κρίσιμη μάρτυρας στην υπόθεση, καθώς κατά την προανακριτική διαδικασία είχε δώσει διαφορετική εκδοχή για όσα συνέβησαν στα κρίσιμα λεπτά μέσα στο δωμάτιο του ιατρείου.

Κατά την κατάθεσή της υποστήριξε ότι στον Γιώργο Μαζωνάκη χορηγήθηκε μέθη, αλλά και το αντίδοτό της, πριν από τη μοιραία θεραπεία. Παράλληλα, ανέφερε πως όταν ο δημοφιλής τραγουδιστής κατέρρευσε, έχασε τις αισθήσεις του και δεν ανταποκρινόταν σε ορισμένες από τις ουσίες που του είχαν χορηγηθεί, ήταν εκείνη που επικοινώνησε με αναισθησιολόγο γνωστού ιδιωτικού θεραπευτηρίου, ζητώντας οδηγίες για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το σημείο της κατάθεσής της σχετικά με τις κινήσεις της γιατρού που πραγματοποίησε τη θεραπεία. Η νοσηλεύτρια φέρεται να ανέφερε ότι η κατηγορούμενη επικοινώνησε τηλεφωνικά με εργαζομένους της κλινικής, ζητώντας ουσιαστικά να τηρηθεί κοινή γραμμή.

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Όπως είπε, η ίδια δέχθηκε τηλεφώνημα από την προφυλακισμένη γιατρό πριν καταθέσει στις Αρχές. «Μου τηλεφώνησε πριν δώσω κατάθεση στην αστυνομία, αλλά έως εκείνη την ώρα δεν είχε καταλάβει κανείς μας τι είχε συμβεί», φέρεται να είπε στον ανακριτή.

Η μάρτυρας περιέγραψε ακόμη ότι, όταν ανέλαβε τη μεσημεριανή βάρδια, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν ήδη στο ιατρικό κρεβάτι και η θεραπεία είχε ξεκινήσει. Την ίδια στιγμή, ο 58χρονος κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να βρισκόταν ξαπλωμένος στον καναπέ του διπλανού δωματίου.

Οι Αρχές επικεντρώνουν πλέον την έρευνα στη μέθη και στις ουσίες που χορηγήθηκαν στον τραγουδιστή, αναμένοντας τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να χορηγήθηκε μιδαζολάμη και στη συνέχεια Anexate ως αντίδοτο, ενώ υπάρχουν αναφορές και στην προποφόλη.

Το ιατρείο της οδού Καρνεάδου που έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα δημοφιλές.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναφορές, ανάμεσα στους πελάτες του ιατρείου υπήρχαν άτομα από τον χώρο της showbiz, της πολιτικής και των επιχειρήσεων.

Στο συγκεκριμένο πελατολόγιο φέρεται να περιλαμβάνονταν η σύζυγος ανώτατου δημόσιου λειτουργού, influencer με περισσότερους από 200.000 ακολούθους, σύζυγος γνωστού τραγουδιστή, ιδιαίτερα γνωστή τραγουδίστρια, παρουσιάστριες, επιχειρηματίας στον κλάδο της εστίασης, μάνατζερ καλλιτεχνών, γνωστοί τραγουδιστές, πρώην μπασκετμπολίστας, καθώς και πολιτικός.

Ωστόσο, το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα πρόσωπα φέρονται να ήταν πελάτες του ιατρείου δεν σημαίνει ότι υποβλήθηκαν σε πλασμαφαίρεση. Το ιατρείο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προσέφερε και άλλες θεραπευτικές υπηρεσίες. Παράλληλα, αναφέρεται ότι κάποιοι από τους πελάτες επέλεγαν να πραγματοποιούν τις επισκέψεις τους κατά τις βραδινές ώρες ή τα Σαββατοκύριακα, ώστε να αποφεύγεται η δημοσιότητα και η αναγνώρισή τους.