Πλεύρης στο Breitbart: Η επανεκλογή Τραμπ άλλαξε τη μεταναστευτική πολιτική – Η συνέντευξη που αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος

Σχολίασε δε πως χώρες όπως Γαλλία, Σουηδία, Γερμανία, Ολλανδία και Δανία έχουν ήδη αποκτήσει πιο αυστηρές πολιτικές, λόγω των πολιτών που ζητούν αυστηρότερους ελέγχους στα σύνορα.

O υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου της Ελλάδας αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον Αμερικανό πρόεδρο, υποστηρίζοντας ότι η επανεκλογή του το 2024 έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά στην Ευρώπη. Ο Θάνος Πλεύρης μάλιστα αποκάλεσε τον εαυτό του ως «θαυμαστή του Ντόναλντ Τραμπ», αποθεώνοντάς τον για την προσέγγισή του στην παράτυπη μετανάστευση.

Για την αυστηροποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής σε Ελλάδα και Ευρώπη και τον ρόλο που έπαιξε σε αυτό η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ , μίλησε ο Θάνος Πλεύρης στο Breitbart. Τη συνέντευξή του μάλιστα αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στα social media.

Διαβάστε στο Breitbart αναλυτικά τη συνέντευξη.

«Το μήνυμα των πολιτών είναι “αρκετά”»

Ο Θάνος Πλεύρης σημειώνει ότι αντίστοιχες είναι και οι ανάγκες των Ελλήνων, με μεγάλος μέλος των πολιτών να ζητά αυστηρότερα μέτρα.



«Το μήνυμα των πολιτών μας είναι ξεκάθαρο: αρκετά», ανέφερε.

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Παράλληλα, παρουσίασε τη στρατηγική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη ως πολιτική «αυστηρή αλλά δίκαιη», με βασικό στόχο τη μείωση των παράτυπων αφίξεων και την αύξηση των επιστροφών.



Στη συνέντευξη ο υπουργός αναφέρεται στα αποτελέσματα της νέας νομοθεσίας, υποστηρίζοντας ότι οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί σημαντικά.



Για τη διαδρομή από τη Λιβύη μέσω Αιγύπτου αναφέρει ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2025 είχαν καταγραφεί 3.200 παράτυπες αφίξεις και μόλις 69 επιστροφές, ενώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2026 οι αφίξεις περιορίστηκαν στις 802 και οι επιστροφές αυξήθηκαν στις 330.



Υποστήριξε πως οι μεταναστευτικές ροές προς την χώρα μας έχουν μειωθεί κατά περίπου 70% τον τελευταίο χρόνο, ενώ οι επιστροφές έχουν αυξηθεί.

Ο Θάνος Πλεύρης αποδίδει την εξέλιξη αυτή μεταξύ άλλων στην κράτηση όσων δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, στην αυστηρότερη αντιμετώπιση όσων παραμένουν παράνομα στη χώρα μετά την απόρριψη του αιτήματος ασύλου τους και στην ενίσχυση των εθελοντικών επιστροφών.

Τα χερσαία σύνορα και ο φράχτης του Έβρου

Αναφορά έκανε και στον φράχτη του Έβρου, τον οποίο παρουσίασε ως ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για τον περιορισμό των ροών στα χερσαία σύνορα.

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Αναφέρθηκε και στην κρίση του 2020, όταν χιλιάδες αποπειράθηκαν να περάσουν μαζικά από την Τουρκία στην Ελλάδα, λέγοντας πως τόσο ο φράχτης όσο και η παρουσία της αστυνομίας και του στρατού, είχε καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Υπενθύμισε πως τα σύνορα της Ελλάδας είναι και τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ.

Η επιρροή του Τραμπ

Σύμφωνα με τον Breitbart, ο Θάνος Πλεύρης απέδωσε την αυστηροποίηση της πολιτικής της Ελλάδας στην επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ.

Αναφέρθηκε και στη συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στον τομέα του ασύλου αλλά και στο μνημόνιο συνεργασίας όπου ανταλλάσσονται βέλτιστες πρακτικές.

Ο υπουργός Μετανάστευσης υποστήριξε ακόμη ότι η αλλαγή της πολιτικής στις ΗΠΑ διευκόλυνε χώρες που επιδίωκαν ήδη αυστηρότερη στάση στο μεταναστευτικό.