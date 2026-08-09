Καιρός: Κόκκινος συναγερμός για τους θυελλώδεις ανέμους που θα αγγίξουν και 9 μποφόρ – Οι περιοχές που ανησυχούν τους ειδικούς

Σύμφωνα με το αυριανό (10/8/26) χάρτη πυρομετεωρολογικού κινδύνου, που δείχνει με μωβ χρώμα περιοχές που σε ενδεχόμενη πυρκαγιά, μπορεί να υπάρξει ακραία εξέλιξη , τέτοια σημεία είναι Αττική, Βοιωτία, Κεντρική και Νότια Εύβοια, Λακωνία, Αργολίδα, Χίος και Μυτιλήνη.

Τα φαινόμενα αυτά του καιρού, θα επικρατήσουν τη Δευτέρα (10/8/26) στο Αιγαίο και θα επηρεάσουν κυρίως την Ανατολική και Νότια χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι επιστήμονες τονίζουν ότι οι άνεμοι στο Αιγαίο, θα φτάνουν τοπικά και τα 9 μποφόρ…

Σε πλήρη ετοιμότητα είναι υπηρεσίες και όλος ο κρατικός μηχανισμός, για τους θυελλώδεις ανέμους που θα χτυπήσουν τη Δευτέρα (10/8/26) πολλές περιοχές της χώρας. Σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας, δημιουργείται ένα εκρηκτικό «κοκτέιλ» καιρού που ευνοεί την εκδήλωση πυρκαγιών .

«Να καταλάβουμε όλοι ότι σε τέτοιες συνθήκες, η παραμικρή σπίθα μπορεί μεταφερθεί ακόμα κι ένα χιλιόμετρο μακριά… Σε αυτή τη στιγμή, η Πυροσβεστική προσπαθεί να πάρει δρακόντια μέτρα αλλά πρέπει να προσέξουμε κι εμείς ως πολίτες, να προσέξουμε πάρα πολύ τις αναφλέξεις» τονίζει ο καθηγητής φυσικών καταστροφών, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι την Τρίτη (11/8/26) και την Τετάρτη (12/8/26) θα υπάρξει μια μικρή εξασθένηση των ανέμων αλλά από Πέμπτη (13/8/26) ο αέρας θα «ανέβει» και πάλι.

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Δείτε live την εξέλιξη των φαινομένων, μέσα από το γραφικό του Windy:

Την Κυριακή (9/8/26) συνεδρίασε εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, την οποία συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους ισχυρούς βόρειους ανέμους.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, στη Θράκη και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται βόρειοι άνεμοι έντασης 4 έως 6 μποφόρ. Στην Αττικοβοιωτία, την Εύβοια, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τα Κύθηρα, τη δυτική Κρήτη, το Κεντρικό, Βορειοανατολικό και Νοτιοδυτικό Αιγαίο, οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6 έως 7 μποφόρ, με ριπές που τοπικά θα φτάνουν τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ.

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Την Τρίτη 11 και την Τετάρτη 12 Αυγούστου προβλέπεται διατήρηση των βορείων ανέμων στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, με μέση ένταση 6 έως 7 μποφόρ.

Για τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, τίθενται σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, οι ακόλουθες περιοχές:

* H Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων)

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου

* Η Περιφέρεια Κρήτης

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

* Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

* Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ για την Δευτέρα (10/8/26)

Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται σχεδόν σε όλη τη χώρα, με παροδικές νεφώσεις το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, την ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια και την Κρήτη. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά και στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά ηπειρωτικά τοπικά 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς, στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 37 και στην Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτικά και νότια Πελοπόννησο τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην κεντρική Μακεδονία από το πρωί και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά της Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια από το πρωί και και στις υπόλοιπες περιοχές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Θεσσαλίας και της κεντρικής Στερεάς.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά και τα νότια τοπικά 7 και στη νότια Εύβοια έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στην Κρήτη κυρίως το πρωί.

Ανεμοι: Βόρειοι 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.