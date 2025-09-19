Συμβαίνει τώρα:
ΠΝΟ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης απεργιακής δράσης που έχει προαναγγείλει η ΓΣΕΕ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/ EUROKINISSI

Δεμένα στα λιμάνια θα είναι τα πλοία την Τετάρτη, 1η Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της διοίκησης της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) – οι ναυτεργάτες θα προχωρήσουν σε 24ωρη πανελλαδική απεργία.

Η κινητοποίηση της ΠΝΟ πραγματοποιείται στο πλαίσιο της ευρύτερης απεργιακής δράσης που έχει προαναγγείλει η ΓΣΕΕ και αναμένεται να επιφέρει πλήρη ακινητοποίηση των πλοίων, καθώς κανένα δρομολόγιο δεν θα πραγματοποιηθεί εκείνη την ημέρα.

Η απεργιακή κινητοποίηση θα εκκινήσει στη 1η Οκτωβρίου στις 00:01 και θα ολοκληρωθεί στις 24:00 της ίδιας ημέρας, αγκαλιάζοντας το σύνολο των κατηγοριών πλοίων σε όλη την επικράτεια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΝΟ, η απόφαση για απεργία ελήφθη με αφορμή το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας, το οποίο προβλέπει αύξηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας στις 13 ώρες.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει πως αυτή η ρύθμιση καταργεί ουσιαστικά το ιστορικό τρίπτυχο «8 ώρες εργασία, 8 ώρες αναψυχή, 8 ώρες ξεκούραση», γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην προσωπική ζωή, την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στη θάλασσα.

