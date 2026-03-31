Ποια σχολεία κλείνουν λόγω της κακοκαιρίας «Erminio» – Μαθήματα με τηλεκπαίδευση

Η κακοκαιρία «Erminio» που αναμένεται να πλήξει αρκετές περιοχές της χώρας έχει θέσει σε επιφυλακή τις αρχές, με στόχο την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα των μαθητών. Οι αποφάσεις για τη λειτουργία των σχολείων λαμβάνονται με βάση την εξέλιξη των φαινομένων και τις εισηγήσεις των ειδικών.

Τα σχολεία βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς η κακοκαιρία «Erminio» προβλέπεται να παρουσιάσει έντονα καιρικά φαινόμενα, κυρίως από τις απογευματινές ώρες έως τα μεσάνυχτα την Τετάρτη 1η Απριλίου, με τις αρχές να προειδοποιούν ήδη για περιορισμό των μετακινήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι θα γίνει με τα σχολεία

Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και στον δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας στην Εύβοια, σύμφωνα με αποφάσεις των τοπικών αρχών.

Αντίθετα, στην Αττική, με απόφαση του Νίκου Χαρδαλιά, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα λειτουργήσουν κανονικά σε όλη την περιφέρεια.

Ωστόσο, κλειστά θα παραμείνουν τα νυχτερινά σχολεία, καθώς οι αρμόδιες αρχές εκτιμούν ότι τα φαινόμενα θα ενταθούν σημαντικά κατά τις βραδινές ώρες, καθιστώντας πιο επικίνδυνες τις μετακινήσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε ότι οι εν λόγω αποφάσεις ελήφθησαν «με σεβασμό προς τον οικογενειακό προγραμματισμό», ενώ προέβη στις ακόλουθες τέσσερις συστάσεις:

Περιορισμός των μετακινήσεων μαθητών και οικογενειών στις απολύτως αναγκαίες, κυρίως τις κρίσιμες ώρες, από το απόγευμα και μετά. Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται στους γονείς και φροντιστές των ωφελούμενων σε ανοικτές δομές κοινωνικής φροντίδας της Περιφέρειας κατά τη μετάβασή τους προς και από αυτές.

Επανεξέταση απογευματινών δραστηριοτήτων, φροντιστηρίων και εξωσχολικών προγραμμάτων, με γνώμονα την ασφάλεια.

Έκκληση προς το υπουργείο Παιδείας για την έγκαιρη αποχώρηση των μαθητών από τα ολοήμερα σχολεία.

Άμεση απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων για αναβολή – ματαίωση των μαθητικών εκδρομών που έχουν προγραμματιστεί από τα σχολεία της Περιφέρειας, από και προς όλες τις περιοχές που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή τις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας (συμπεριλαμβανομένων και των Σποράδων), Πελοποννήσου και Νοτίου Αιγαίου, καθώς και τις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πιερίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, παρακολουθώντας την εξέλιξη του φαινομένου ώρα με την ώρα, ενώ με εντολή Περιφερειάρχη, τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας συσκέπτονται διαρκώς πάνω σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πλημμυρικού κινδύνου, σε συνεχή συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς.

Σε Μαρκόπουλο και Σαρωνικό ενόψει της κακοκαιρίας, παρά την ανακοίνωση της Περιφέρειας, τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά με απόφαση δημάρχου.

Ο δήμος Μαρκόπουλου ανακοίνωσε ότι μετά την απόφαση της Πολιτικής Προστασίας να θέσει την Αττική σε Red Code, αλλά και με απόφαση δημάρχου «θα παραμείνουν κλειστές όλες οι Σχολικές Μονάδες και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Δήμου Μαρκοπούλου αύριο Τετάρτη 1-4-2026 και Πέμπτη 2-4-2026 , λόγω έντονων καιρικών συνθηκών και κινδύνου σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων και για την προστασία μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών».

Αντίστοιχη ανακοίνωση εξέδωσε και ο δήμος Σαρωνίδας, ενημερώνοντας τους δημότες πως με απόφαση δημάρχου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά τόσο την Τετάρτη όσο και την Πέμπτη, 1 και 2 Απριλίου.



Η Αττική αναμένεται να τεθεί σε κατάσταση «κόκκινου» συναγερμού την Τετάρτη, καθώς η κακοκαιρία Erminio πλησιάζει και προβλέπεται να πλήξει την ευρύτερη περιοχή με έντονες βροχοπτώσεις και καταιγίδες.

Τηλεκπαίδευση σε όσα σχολεία παραμείνουν κλειστά

Όσα σχολεία παραμείνουν κλειστά, θα πραγματοποιήσουν μαθήματα με τηλεκπαίδευση.

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει ότι, σε περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας σχολικών μονάδων με απόφαση Περιφερειάρχη ή Δημάρχου, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτων γεγονότων, η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται με τηλεκπαίδευση, όπου αυτό είναι εφικτό.

Δεδομένου ότι σε ορισμένους Δήμους οι αποφάσεις αναστολής μπορεί να λαμβάνονται οποιαδήποτε ώρα, η τηλεκπαίδευση ενεργοποιείται άμεσα, ώστε να διασφαλίζεται η συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής διαδικασίας.

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν ήδη ενημερωθεί από τον Γενικό Γραμματέα του ΥΠΑΙΘΑ, Γιάννη Παπαδομαρκάκη σχετικά και βρίσκονται σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες για την εφαρμογή της διαδικασίας, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Το Υπουργείο παρακολουθεί την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για την υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Η κακοκαιρία Erminio φέρνει καταιγίδες σε 13 περιοχές

Ήπιο -μέχρι στιγμής- (31.03.2026) το πέρασμα της κακοκαιρίας Erminio από την χώρα μας καθώς η κορύφωσή του αναμένεται το 48ωρο Τετάρτης – Πέμπτης φέρνοντας ισχυρές καταιγίδες και βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για δύο χαμηλά βαρομετρικά που θα χτυπήσουν την χώρα μας από αύριο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις πιο «επικίνδυνες» περιοχές καθώς αναμένεται να πέσει μεγάλος όγκος νερού. Καταιγίδες και βροχές αναμένονται και στην Αττική, μία από τις περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει πως το κρίσιμο 48ωρο είναι Τετάρτης – Πέμπτης καθώς πέρα από καταιγίδες και βροχές που αναμένεται να εκδηλωθούν σε συγκεκριμένες περιοχές, θα υπάρχουν και τοπικές εξάρσεις.