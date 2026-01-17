Πολεμική Αεροπορία: Τα ελληνικά Rafale εντυπωσιάζουν στην άσκηση Spears of Victory στη Σαουδική Αραβία

Η εικόνα των τεσσάρων ελληνικών Rafale της 332 Πολεμικής Μοίρας «Γεράκι» να επιχειρούν στον απαιτητικό εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της πολυεθνικής άσκησης Spears of Victory, δεν αποτελεί απλώς ακόμη μια «σημαία» σε μια λίστα συνεκπαιδεύσεων.

Είναι το πιο καθαρό μήνυμα ότι τα γαλανόλευκα Rafale έχουν περάσει οριστικά από τη φάση της ταχείας ενσωμάτωσης στη φάση της απόλυτης επιχειρησιακής αξιοποίησης, με πληρώματα και τεχνικούς που μπορούν πλέον να αναπτύσσονται εκτός συνόρων, να υποστηρίζουν υψηλό ρυθμό αποστολών, να εντάσσονται σε σύνθετα σενάρια συνασπισμού, όπως στη Σαουδική Αραβία και να «γράφουν» εμπειρία σε περιβάλλον που προσομοιάζει τις πιο σύγχρονες απειλές.

Για την Πολεμική Αεροπορία, η μετάβαση των Rafale από τα ελληνικά πεδία εκπαίδευσης σε μια διεθνή άσκηση στη Μέση Ανατολή έχει διπλή αξία.

Επιβεβαιώνει στην πράξη ότι η 332 Μοίρα μπορεί να σταθεί σε πολυεθνικό πλαίσιο, με διαφορετικές τακτικές, διαδικασίες και κανόνες εμπλοκής, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο που έχει ήδη κατακτήσει.

Επιπλέον, η Spears of Victory δεν αποτελεί μια ακόμη άσκηση ρουτίνας αλλά είναι μια ετήσια, απαιτητική δραστηριότητα που εξελίσσεται σε έναν από τους βασικούς κόμβους αεροπορικής συνεκπαίδευσης στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, με επίκεντρο την διαλειτουργικότητα, την ολοκλήρωση δυνάμεων και την εκτέλεση αποστολών ημέρα και νύχτα, σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών.

Επίσης, επιβεβαιώνει την άριστη στρατιωτική σχέση με μια από τις πλέον ισχυρές χώρες της Μέσης Ανατολής και επισφραγίζει το αποτύπωμα της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή.

Η άσκηση Spears of Victory

Η Spears of Victory διεξάγεται με «οικοδεσπότη» τη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας (RSAF), με κέντρο βάρους την Αεροπορική Βάση King Abdulaziz στην περιοχή του Νταχράν, έναν χώρο που έχει εξελιχθεί σε πεδίο αεροπορικών επιχειρήσεων συνασπισμού.

Σε μια περιοχή μέσα στην έρημο, η οποία απέχει κατά πολύ από το ανάγλυφο της Ελλάδας και το ξεχωριστό περιβάλλον του Αιγαίου.

Στην καρδιά της φιλοσοφίας της άσκησης βρίσκεται η εκτέλεση σύνθετων σεναρίων που καλύπτουν μεγάλο μέρος του φάσματος των σύγχρονων αεροπορικών επιχειρήσεων και περιλαμβάνουν αμυντικές και επιθετικές επιχειρήσεις αεροπορικής υπεροχής, έως δυναμική στοχοποίηση και επιχειρήσεις έρευνας–διάσωσης μάχης.

Στους ιπτάμενους της Πολμικής Αεροπορίας δίνεται η ευκαιρία να επιχειρούν σε ένα άγνωστο περιβάλλον γεγονός που προσθέτει νέες παραστάσεις.

Σε προηγούμενους κύκλους της άσκησης, έχει καταγραφεί συμμετοχή δεκάδων αεροσκαφών από πολλές χώρες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα διοργάνωση όπου αναφέρθηκε εμπλοκή άνω των 60 αεροσκαφών από εννέα χώρες, με την RSAF να αναδεικνύει την άσκηση ως ένα από τα μεγαλύτερα πολυεθνικά αεροπορικά γεγονότα που φιλοξενούνται από εταίρο των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η αξία για τα ελληνικά Rafale είναι προφανής. Η παρουσία τους εκεί σημαίνει συμμετοχή σε αποστολές μεγάλης κλίμακας, σε «μικτούς» σχηματισμούς, με διαφορετικούς τύπους μαχητικών, με αεροσκάφη υποστήριξης, με έντονο ρυθμό και απαιτητική αεροπορική «γεωμετρία» που δεν μπορεί να αναπαραχθεί πλήρως σε μικρότερης κλίμακας συνεκπαιδεύσεις.

Τα Rafale είναι πλέον «ώριμο όπλο» απόλυτα επιχειρησιακό

Η συμμετοχή τεσσάρων Rafale της 332 Μοίρας στο εξωτερικό εντάσσεται σε μια σταθερή, μεθοδική πορεία που έχει χαράξει το Αεροπορικό Επιτελείο. Τα Rafale δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως ένα νέο οπλικό σύστημα το οποίο μαθαίνουν ιπτάμενοι και τεχνικοί, αλλά ως ένας ώριμος επιχειρησιακός βραχίονας που ενσωματώνεται πλήρως στο εθνικό και συμμαχικό επιχειρησιακό σχέδιο.

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εντάσσεται και η προηγούμενη απολύτως επιτυχημένη παρουσία των πληρωμάτων της 332 στο TLP (Tactical Leadership Programme) στο Albacete, όπου οι Έλληνες ιπτάμενοι κλήθηκαν να λειτουργήσουν σε περιβάλλον αυξημένης δυσκολίας, απέναντι και δίπλα σε αεροπορικές δυνάμεις με υψηλή παράδοση και σύγχρονα μαχητικά 4,5 και 5ης γενιάς.

Η μετάβαση από ένα κορυφαίο σχολείο τακτικής ηγεσίας του ΝΑΤΟ σε μια πολυεθνική άσκηση στη Μέση Ανατολή δείχνει ότι η Πολεμική Αεροπορία επενδύει σε πιλότους που δεν είναι απλώς χειριστές πλατφόρμας, αλλά τακτικοί ηγέτες που μπορούν να αναλάβουν ρόλους-κλειδιά σε σύνθετες επιχειρήσεις.

Γιατί η Spears of Victory είναι κρίσιμη για την επιχειρησιακή «σφραγίδα» των Rafale

Η Spears of Victory αποτελεί άσκηση ιδιαίτερα χρήσιμη για τα Rafale. Αναγκάζει τους συμμετέχοντες να λειτουργήσουν σε περιβάλλον όπου η συγχώνευση αισθητήρων, ο ηλεκτρονικός πόλεμος, η διασύνδεση και η σωστή διαχείριση πληροφοριών είναι εξίσου σημαντικά με την αερομαχία.

Και εδώ ακριβώς «κουμπώνει» η φιλοσοφία του Rafale. Με ραντάρ AESA, προηγμένο σύστημα αυτοπροστασίας και ηλεκτρονικού πολέμου, δυνατότητες data link και ολοκληρωμένη εικόνα τακτικής κατάστασης, το αεροσκάφος λειτουργεί ως «κόμβος» πληροφοριών στον αέρα.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι σε αποστολές μεγάλου σχηματισμού δεν είναι απλώς «ένα ακόμη μαχητικό», αλλά μπορεί να λειτουργήσει ως πολλαπλασιαστής ισχύος για το σύνολο του πακέτου, ειδικά όταν το σενάριο απαιτεί ταχεία λήψη αποφάσεων, καθοδήγηση σχηματισμών και προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες απειλές.

Η άσκηση, σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή προηγούμενων διοργανώσεων, περιλαμβάνει αποστολές που αγγίζουν όλο το φάσμα: Defensive–Offensive Counter Air, DACT, Dynamic Targeting, CSAR, ακόμη και σενάρια υποστήριξης UAV.

Αυτές οι αποστολές δεν προσθέτουν μόνο εμπειρία στους χειριστές, αλλά δοκιμάζουν και τη συνολική ικανότητα της Μοίρας να λειτουργεί ως οργανισμός στη σχεδίαση, εκτέλεση, αποτίμηση, συντήρηση και επαναφόρτωση. Ζητούμενα στα οποία κρίνεται η πραγματική επιχειρησιακή ωρίμανση.

Ο ρόλος των τεχνικών: Οι «αόρατοι» συντελεστές ουσίας

Κάθε ανάπτυξη στο εξωτερικό αποτελεί και ένα κρίσιμο test για την τεχνική υποστήριξη. Η Πολεμική Αεροπορία δεν συμμετέχει απλώς με αεροσκάφη και χειριστές. Στέλνει μια πλήρη ομάδα ανθρώπων που πρέπει να κρατήσουν τα μαχητικά διαθέσιμα, να διαχειριστούν ανταλλακτικά, εργαλεία, διαδικασίες και να συνεργαστούν με συμμαχικές υποδομές.

Στη Spears of Victory, όπου ο ρυθμός είναι υψηλός και τα σενάρια συχνά απαιτούν γρήγορη προετοιμασία, οι τεχνικοί της 332 είναι εκείνοι που εξασφαλίζουν ότι το Rafale θα βγει ξανά και ξανά στη γραμμή πτήσεων.

Και αυτή είναι μια ακόμα παράμετρος της απόλυτης επιχειρησιακής κατάστασης η οποία δεν μετριέται μόνο σε ώρες πτήσης και επιτυχίες σε σενάρια, αλλά και στη δυνατότητα συντήρησης και υποστήριξης ακόμα και σε διαφορετικό περιβάλλον, μακριά από τη «φωλιά» της Τανάγρας.

Η στρατηγική συνεκπαίδευση Αθήνας – Ριάντ

Η συμμετοχή των ελληνικών Rafale στη Σαουδική Αραβία δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός. Στηρίζεται πάνω σε μια ευρύτερη, πυκνή στρατιωτική συνεργασία που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί με γρήγορο ρυθμό, τόσο σε διμερές όσο και σε πολυμερές επίπεδο.

Η Σαουδική Αραβία έχει λάβει μέρος κατ’ επανάληψη στην κορυφαία πολυεθνική άσκηση Ηνίοχος, με συμμετοχές που αναβαθμίζουν το επίπεδο των σεναρίων και προσθέτουν πολύτιμη εμπειρία και στις δύο πλευρές.

Ενδεικτικά, στον Ηνίοχο 2024 η Σαουδική Αραβία συμμετείχε με μαχητικά Eurofighter Typhoon, σε μια διοργάνωση όπου συνολικά συμμετείχαν εννέα χώρες και εκτελέστηκαν πάνω από χίλιες έξοδοι μέσα στο FIR Αθηνών.

Αντίστοιχα, στον Ηνίοχο 2023 είχε καταγραφεί συμμετοχή της RSAF με F-15SA, γεγονός που υπογραμμίζει ότι η συνεργασία δεν είναι τυπική, αλλά επιχειρησιακή, με ανταλλαγή εμπειρίας μεταξύ διαφορετικών φιλοσοφιών και δυνατοτήτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Spears of Victory λειτουργεί αντίστροφα. Η Ελλάδα φιλοξενεί στο FIR Αθηνών, η Σαουδική Αραβία φιλοξενεί στο δικό της επιχειρησιακό περιβάλλον.

Και η Πολεμική Αεροπορία κερδίζει εμπειρία εκτός συνόρων, σε διαφορετικό γεωγραφικό και τακτικό πλαίσιο, με διαδικασίες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Τα Rafale ως «κορυφή δόρατος» και η επόμενη μέρα των διεθνών αναπτύξεων

Τα Rafale έχουν ήδη δείξει ότι μπορούν να ενσωματωθούν γρήγορα, να «δέσουν» με το ανθρώπινο δυναμικό της Πολεμικής Αεροπορίας και να αποδώσουν επιχειρησιακά πολύ νωρίτερα από τον χρόνο που συνήθως απαιτείται για ένα νέο μαχητικό.

Το επόμενο βήμα είναι να αρχίσουν να «γράφουν» ώρες και εμπειρίες σε μεγάλες ασκήσεις και συνεκπαιδεύσεις εκτός Ελλάδας, με συμμετοχή σε σύνθετα σενάρια.

Σε μια περίοδο όπου το διεθνές περιβάλλον ασφαλείας μεταβάλλεται συνεχώς και η αεροπορική ισχύς αξιολογείται όχι μόνο από τον αριθμό των αεροσκαφών αλλά από την ικανότητα ταχείας ανάπτυξης, διαλειτουργικότητας και πραγματικής διαθεσιμότητας, η εικόνα των ελληνικών Rafale στην Spears of Victory έχει ξεκάθαρη ανάγνωση.

Η 332 Μοίρα δεν προετοιμάζεται για το αύριο, αλλά είναι πλέον έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Και αυτό ακριβώς είναι το ζητούμενο για το Αεροπορικό Επιτελείο.

Να μετατρέψει την εμπειρία των Rafale σε μόνιμο πλεονέκτημα, με πληρώματα που θα μπορούν να σταθούν σε κάθε είδους περιβάλλον, να συνεργαστούν με κάθε είδους συμμαχικό σχηματισμό και να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητες ενός μαχητικού που, πλέον, δεν αποτελεί απλώς «game changer», αλλά την πιο ώριμη αιχμή της ελληνικής αεροπορικής ισχύος.

Πηγή: OnAlert.gr – Ρεπορτάζ: Κώστας Σαρικάς