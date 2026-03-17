Πολεμικό Ναυτικό: Εντυπωσιακά πλάνα από την άσκηση ναρκοπολέμου «Αριάδνη 26» – Τα σενάρια και οι συμμετοχές

Έχει σκοπό μεταξύ άλλων στην εκπαίδευση σε αντικείμενα ναρκοπολέμου και αντιναρκικών επιχειρήσεων πολύ ρηχών υδάτων
Η πολυεθνική άσκηση ναρκοπολέμου «Αριάδνη 26», πραγματοποιήθηκε για ακόμη μία χρονιά, από το Πολεμικό Ναυτικό, από τη Δευτέρα 2 έως την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Κρητικού Πελάγους, με τη συμμετοχή πολλών συμμάχων.

H ανωτέρω άσκηση είναι τύπου INVITEX και διοργανώνεται από το Πολεμικό Ναυτικό σε ετήσια βάση με σκοπό την εκπαίδευση σε αντικείμενα ναρκοπολέμου, αντιναρκικών επιχειρήσεων πολύ ρηχών υδάτων, επιχειρήσεων αυτόνομων υποβρυχίων οχημάτων (Autonomous Underwater Vehicles – AUVs), καθώς και στην προαγωγή του επιπέδου της συνεργασίας των συμμετεχόντων σε συμμαχικό πλαίσιο.

Στην άσκηση συμμετείχαν:

  • μονάδες επιφανείας της Διοίκησης Φρεγατών (ΔΦΓ),
  • της Διοίκησης Πλοίων Επιτήρησης (ΔΠΕ),
  • της Διοίκησης Ναρκοπολέμου (ΔΝΑΡ),
  • ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού (ΔΑΝ),
  • προσωπικό της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ),
  • αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Επίσης, συμμετείχαν μέσα και προσωπικό από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Βουλγαρία, τη Γαλλία, την Κροατία, τη Ρουμανία.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί και η συμμετοχή του Center of Excellence NATO Mine Warfare και δυνάμεων από το Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και Πειραμάτων του NATO (Science and Technology Organization Centre for Maritime Research and Experimentation).

