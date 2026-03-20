Πολεμικό Ναυτικό: Εντυπωσιακά πλάνα από την πρώτη άσκηση με drones και μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας

Για πρώτη φορά, το Πολεμικό Ναυτικό δοκίμασε επί του πεδίου μη επανδρωμένα συστήματα (drones) σε αέρα και θάλασσα, και μάλιστα ελληνικής κατασκευής, στην άσκηση «UVEX 1/26».

Ειδικότερα, το Πολεμικό Ναυτικό πραγματοποίησε τεχνική άσκηση μικρής κλίμακας με drones στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου, από τη Δευτέρα 9 ως και την Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026.

Drone που συμμετείχε στην άσκηση / Φωτογραφία ΓΕΝ

Στόχος ήταν να επαναληφθεί σε ναυτικό περιβάλλον το μοντέλο που εφαρμόστηκε στον Έβρο με την άσκηση «Αίσιος Οιωνός», όπου ελληνικές εταιρείες παρουσίασαν και δοκίμασαν σε πραγματικό πεδίο επιχειρήσεων νέες τεχνολογίες drone και anti-drone.

Στην άσκηση συμμετείχαν Μονάδες των Διοικήσεων, Φρεγατών, Ταχέων Σκαφών, Πλοίων Επιτήρησης, Ναρκοπολέμου και Υποβρυχίων Καταστροφών καθώς και μη επανδρωμένα οχήματα αέρος, επιφανείας και υποεπιφάνειας, κατασκευασμένα από διάφορες εταιρείες της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχανίας και του ελληνικού Οικοσυστήματος Καινοτομίας, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν και αξιολογήθηκαν καινοτόμα συστήματα που αναπτύχθηκαν και κατασκευάστηκαν από το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας του ΓΕΕΘΑ και το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών του ΓΕΣ, όπως η Κινητή Μονάδα Παραγωγής Drone.

Τα σενάρια που εξετάστηκαν

Η «UVEX 1/26» αποτελεί άσκηση τεχνικής φύσεως, με σκοπό την αξιολόγηση μη επανδρωμένων και καινοτόμων επιχειρησιακών συστημάτων, καθώς και τον έλεγχο των δυνατοτήτων και αντιδράσεων των συμμετεχουσών μονάδων σε σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Η άσκηση διεξήχθη σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση (09 – 16 Μαρτίου 2026), πραγματοποιήθηκε η προετοιμασία και δοκιμή των συμμετεχόντων συστημάτων, ενώ στη δεύτερη φάση (17-19 Μαρτίου 2026) εκτελέστηκε το κύριο μέρος της άσκησης εν πλω, με αξιολόγηση των συστημάτων επί του πεδίου.

Φωτογραφία ΓΕΝ

Εξετάστηκαν σενάρια επιχειρησιακής αξιοποίησης αλλά και αντιμετώπισης μη επανδρωμένων μέσων – Unmanned Aerial Vehicles (UAV), Unmanned Surface Vehicles (USV) και Unmanned Underwater Vehicles (UUV).

Ειδικότερα, δοκιμάστηκαν αντικείμενα όπως:

η αντιμετώπιση απειλών από μη επανδρωμένα μέσα σε συνθήκες «σμήνους»,

η έρευνα, ο εντοπισμός και η προσβολή στόχων επιφανείας με χρήση οπλισμένων ή καμικάζι drones,

η αξιοποίηση ηλεκτρονικών παρεμβολών,

η χρήση μη επανδρωμένων οχημάτων σε αντιναρκικές επιχειρήσεις,

καθώς και η προστασία λιμένων και κρίσιμων υποθαλάσσιων υποδομών.

Αντι-drone σύστημα που χρησιμοποιήθηκε στην άσκηση «UVEX 1/26» του Πολεμικού Ναυτικού

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενσωμάτωση μη επανδρωμένων μέσων σε μονάδες επιφανείας (mothership concept), καθώς και στη βελτίωση της επιχειρησιακής επίγνωσης και σύνθεσης εικόνας επιφανείας, μέσω σύγχρονων συστημάτων διοίκησης και ελέγχου και ενοποιημένης διαχείρισης πληροφοριών.

Δοκιμές drones σε ρεαλιστικές συνθήκες

Η πρόσκληση συμμετοχής των εταιρειών πραγματοποιήθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), στο πλαίσιο αξιοποίησης σύγχρονων τεχνολογικών λύσεων και προαγωγής της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Στους συμμετέχοντες φορείς δόθηκε η δυνατότητα επίδειξης και αξιολόγησης των τεχνολογικών τους λύσεων σε ρεαλιστικές συνθήκες επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας που συμμετείχε στην άσκηση «UVEX 1/26» του Πολεμικού Ναυτικού

Η δράση εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια των Ενόπλων Δυνάμεων για την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και την προσαρμογή στις σύγχρονες μορφές απειλών.

Στο πλαίσιο της Άσκησης, η Ημέρα Διακεκριμένων Επισκεπτών, κατά την οποία ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρακολουθούσε επίδειξη με drones στον Κόλπο των Μεγάρων, δεν πραγματοποιήθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

