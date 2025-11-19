Ελλάδα

Πολεμικό Ναυτικό: Εντυπωσιακές εικόνες από την άσκηση ναρκοπολέμου «Γρίπος» ανοικτά της Κρήτης

Οι ελληνικές ναυτικές δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν σε δύσκολα και απαιτητικά σενάρια
Άσκηση ναρκοπολέμου του Πολεμικού Ναυτικού
Άσκηση ναρκοπολέμου του Πολεμικού Ναυτικού / Φωτογραφία ΓΕΝ

Το Πολεμικό Ναυτικό παραμένει σε υψηλά επίπεδα επιχειρησιακής ετοιμότητας και το απέδειξε για ακόμα μια φορά σε στρατιωτική άσκηση με απαιτητικά σενάρια εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το Πολεμικό Ναυτικό ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή άσκηση «Γρίπος 2/25», την οποία διοργάνωσε η Διοίκηση Ναρκοπολέμου, στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης.

Άσκηση ναρκοπολέμου του Πολεμικού ΝαυτικούΦωτογραφία ΓΕΝ

Στην άσκηση αυτή συμμετείχαν επίσης πλοία και μέσα των Διοικήσεων Φρεγατών, Υποβρυχίων Καταστροφών, καθώς και αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας.

Άσκηση ναρκοπολέμου του Πολεμικού ΝαυτικούΦωτογραφία ΓΕΝ

Η εν λόγω εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ετήσιου προγράμματος επιχειρησιακής εκπαίδευσης των Μονάδων του Αρχηγείου Στόλου.

Άσκηση ναρκοπολέμου του Πολεμικού ΝαυτικούΦωτογραφία ΓΕΝ

Σκοπός της ήταν η αξιολόγηση της επιχειρησιακής σχεδίασης, καθώς και τη διατήρηση και περαιτέρω επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και μαχητικής ικανότητας των συμμετεχόντων.

