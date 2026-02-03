Ελλάδα

Πολεμικό Ναυτικό: Περιορίστηκε μικρής έκτασης φωτιά που ξέσπασε στην ελληνική φρεγάτα «Νέαρχος» – Αναφορές για υλικές ζημιές

Η FDI «F-602 ΝΕΑΡΧΟΣ» καθελκύστηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2024 ως το δεύτερο πλοίο της ελληνικής κλάσης και αναμένεται να ξεκινήσει τις θαλάσσιες δοκιμές της στις αρχές Φεβρουαρίου
Η φρεγάτα «Νέαρχος»
Η φρεγάτα «Νέαρχος» / Φωτογραφία OnAlert.gr / Κώστας Σαρικάς

Φωτιά ξέσπασε στη φρεγάτα «Νέαρχος» του Πολεμικού Ναυτικού, η οποία βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Naval Group στη Γαλλία, ωστόσο δεν έγιναν αναφορές για τραυματισμούς και σοβαρές ζημιές, αφού η μικρής έκτασης πυρκαγιά περιορίστηκε γρήγορα.

Σε κατάσταση ασφαλείας τέθηκαν οι εγκαταστάσεις της Naval Group στη Λοριάς της Γαλλίας, καθώς την Κυριακή (01.02.2026) περίπου στις 17:00 το απόγευμα ξέσπασε μια μικρής έκτασης φωτιά στη «Νέαρχος», τη δεύτερη φρεγάτα FDI του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.

«Ωστόσο, η φωτιά σβήστηκε πολύ γρήγορα με πυροσβεστήρα», ανέφερε η Naval Group, προσθέτοντας ότι θα διερευνήσει τώρα την αιτία και τις συνθήκες της πυρκαγιάς.

Η φρεγάτα βρισκόταν σε μία από τις αποβάθρες του χώρου, κοντά στο Περιστύλιο. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά μόνο μικρές υλικές ζημιές, όπως αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μικρή φωτιά ξέσπασε σε έναν ηλεκτρικό πίνακα, πιθανόν κατά τη διάρκεια ηλεκτρολογικών εργασιών.

Η FDI «F-602 ΝΕΑΡΧΟΣ» καθελκύστηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2024 ως το δεύτερο πλοίο της ελληνικής κλάσης και αναμένεται να ξεκινήσει τις θαλάσσιες δοκιμές της στις αρχές Φεβρουαρίου.

Πηγή: OnAlert.gr

