Politis.gov.gr: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα δίνει στους πολίτες πρόσβαση στην πορεία των αιτημάτων τους προς το Δημόσιο

Μια νέα ψηφιακή υπηρεσία που φιλοδοξεί να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα γύρω από την πορεία των αιτήσεων προς το Δημόσιο παρουσιάστηκε από την πολιτική ηγεσία των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών.

Πρόκειται για την πλατφόρμα politis.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την εξέλιξη των υποθέσεών τους σε δημόσιες υπηρεσίες.

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Η νέα εφαρμογή εντάσσεται στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές πολιτών και κράτους. Μέσα από το σύστημα, κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για το ποια υπηρεσία χειρίζεται το αίτημά του, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης.

Κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία ως ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός πιο φιλικού κράτους προς τον πολίτη. Όπως ανέφερε, «για πρώτη φορά οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται ψηφιακά για την πορεία μιας υπόθεσής τους στο Δημόσιο», δίνοντας έμφαση στη μεγαλύτερη διαφάνεια και προβλεψιμότητα των διοικητικών διαδικασιών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η νέα υπηρεσία βασίζεται σε μια διαφορετική φιλοσοφία σχέσης μεταξύ κράτους και πολίτη. «Πλέον θεωρούμε ότι ο πολίτης εν αρχή έχει δίκιο. Ότι οφείλουμε να τον πιστέψουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί βασικό πυλώνα της μεταρρύθμισης.

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Σημαντικό στοιχείο της νέας λειτουργίας αποτελεί η δημιουργία μοναδικού αριθμού παρακολούθησης και QR code για κάθε αίτημα, ώστε η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες να γίνεται άμεσα και εύκολα. Παράλληλα, η ενημέρωση των πολιτών θα πραγματοποιείται αυτόματα μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν καταχωρηθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας.

Η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της πλατφόρμας για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, σημειώνοντας ότι «η αλλαγή σχέσης εμπιστοσύνης με τον πολίτη της δημόσιας διοίκησης, αλλά και της λογοδοσίας των δημοσίων υπαλλήλων στο πολίτη είναι αυτό που χτίζουμε εδώ πέρα». Όπως τόνισε, το νέο σύστημα θα συμβάλει στην ενίσχυση της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών.

Παρουσιάζοντας τις τεχνικές δυνατότητες της πλατφόρμας, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, εξήγησε ότι «δημιουργείται ένας αυτόματος αριθμός και ένα QR code προκειμένου ο πολίτης να μπορεί να ανακαλέσει το σύστημα πολύ γρήγορα κάθε φορά που θέλει να πληροφορηθεί για την υπόθεσή του», περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα εξασφαλίζεται η ιχνηλασιμότητα κάθε αιτήματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η υπηρεσία θα καλύπτει τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την 1η Ιουνίου και μετά. Παράλληλα, οι δημόσιοι φορείς και οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης καλούνται να προχωρήσουν σε σειρά ενεργειών για την εφαρμογή των νέων προβλέψεων που αφορούν την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η λειτουργία του politis.gov.gr θα περιορίσει τις καθυστερήσεις, θα μειώσει την ανάγκη φυσικής παρουσίας στις υπηρεσίες και θα προσφέρει για πρώτη φορά μια ενιαία εικόνα της πορείας των διοικητικών διαδικασιών που αφορούν κάθε πολίτη.