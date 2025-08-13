Πολύχρωμα παιχνιδιαρίσματα στον Άλιμο

Στην κορυφή της παιδικής ψυχαγωγίας τοποθέτησε ο Δήμος Αλίμου την ολοκαίνουργια Παιδική Χαρά, στον Λόφο Πολιτισμού, εξοπλισμένη με νέα συναρπαστικά παιχνίδια, αλλά και τα κλασικά της, πλήρως ανακατασκευασμένα.

«Το παιδί είναι ο πιο απαιτητικός δημότης μας, τονίζει ο Δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλη, «αλλά και το μόνιμο σημείο της προσοχής και της φροντίδας μας. Γιατί το παιχνίδι για το παιδί είναι πολύτιμο και αναντικατάστατο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μελετώντας προσεκτικά τη διαρκώς αυξανόμενη σύνδεση των παιδιών με το διαδίκτυο, εμείς επιμένουμε… παραδοσιακά: Στην άμεση επαφή του παιδιού με το παιχνίδι — μια πολυεπίπεδη εμπειρία που διαμορφώνει χαρακτήρες, θωρακίζει και ταυτόχρονα εκπαιδεύει. Μια παιδική χαρά για όλες τις τρυφερές ηλικίες, φιλόξενη και διασκεδαστική όμως και για τους γονείς. Η αλήθεια αυτή και στα λόγια του Ηράκλειτου: «Ο άνθρωπος είναι πιο κοντά στον εαυτό του όταν επιτυγχάνει την σοβαρότητα ενός παιδιού στο παιχνίδι» λέει ο δήμαρχος Αλίμου.

Η λαμπερή, πολύχρωμη Παιδική Χαρά του Αλίμου διαθέτει πλέον έναν ολοκαίνουργιο «Λαβύρινθο» και ένα «Καράβι» πλήρως αναβαθμισμένο, κούνιες για παιδιά και νήπια, τραμπάλες, ένα νέο «Ιγκλού», καινούργιους Πύργους και ένα ολοκαίνουργιο τρένο που ξετρελαίνει τους μικρούς επισκέπτες.