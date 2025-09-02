Πως έκανε τις αγοραπωλησίες ναρκωτικών η μαφία της Κρήτης – Βίντεο από τα ραντεβού σε απομονωμένα σημεία

Τον τρόπο με τον οποίο δρούσε η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη τα μέλη της οποίας κατηγορούνται για υπόθεση κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών, αποτυπώνει βίντεο που δείχνει καρέ καρέ τις κινήσεις τους.

Τα φερόμενα ως εμπλεκόμενα μέλη στην εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη σύμφωνα με το zapranews είχαν αναπτύξει ένα δίκτυο σε όλο τον νομό Χανιών, όπου σε υποομάδες είχαν συγκεκριμένο πελατολόγιο και προχωρούσαν σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Αστυνομία φαίνονται σκηνές από την πώληση ναρκωτικών σε πρόσωπα, τα οποία γίνονται με αυτοκίνητο, σε απομονωμένα σημεία των Χανίων, κυρίως σε περιοχές με χωράφια με τους λήπτες να περιμένουν να λάβουν τα ναρκωτικά.

Στο πρώτο βίντεο, ένα ανοιχτόχρωμο βαν κατευθύνεται σε χωράφι, στο οποίο λίγο μετά εμφανίζεται ένας άνδρας με ποδήλατο, συζητά με τον οδηγό, λαμβάνει το προϊόν και στη στη συνέχεια, αποχωρούν και οι δύο από το σημείο.

Στο δεύτερο βίντεο, ένα μαύρο αυτοκίνητο, κατευθύνεται πάλι σε απομονωμένο σημείο, μακριά από αδιάκριτα βλέμματα, με τον λήπτη να περιμένει να φτάσει ο πωλητής, ανοίγει η πίσω πόρτα παίρνει τα ναρκωτικά και απομακρύνονται και οι δύο από το σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έχουν σχηματιστεί δυο δικογραφίες

Για την υπόθεση έχουν σχηματιστεί δυο δικογραφίες. Η πρώτη περιλαμβάνει τα αδικήματα της διακίνησης και κατοχής ναρκωτικών ουσιών, όπλων και πυρομαχικών ενώ η δεύτερη που αφορά 6 κατηγορούμενους περιλαμβάνει τη διάπραξη εκβιάσεων και άλλων σοβαρών αδικημάτων.

Ενδεικτικά, μέσα στη δεύτερη δικογραφία αναφέρεται η περίπτωση εκβίασης σε βάρος κληρικών- εκπροσώπων της μοναστηριακής περιουσίας, καθώς και υφαρπαγή περιουσιακών στοιχείων Ιεράς Μονής, με οικονομικό όφελος, το οποίο ξεπερνά το 1.5 εκατ ευρώ. Επιπλέον, οι αστυνομικοί έχουν ενδείξεις για την εμπλοκή ενός κληρικού ενώ υπάρχουν αποχρώσεις ενδείξεις για την εμπλοκή και δεύτερου.

Και οι δυο δικογραφίες έχουν διαβιβαστεί στις εισαγγελικές Αρχές. Μάλιστα, τις επόμενες μέρες αναμένονται εξελίξεις γύρω από τη δεύτερη δικογραφία ενώ δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο νέων προσαγωγών ή συλλήψεων.

Θα έδιναν το υλικό για τον ιερέα σε δημοσιογράφο για δημοσιοποίηση

Στους αποκαλυπτικούς διαλόγους φαίνονται και διάφορα ακόμη ενδιαφέροντα, αφού χρησιμοποιούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης και το όνομα δημοσιογράφου για να πετύχουν τους σκοπούς τους

Τα δύο αδέλφια που ήταν οι αρχηγοί της σπείρας φέρεται να εκβίαζαν και έναν επιχειρηματία της πόλης των Χανίων, ο οποίος είναι γνωστός για την αγάπη του για την εκκλησία, λέγοντάς του ότι έχουν στην κατοχή τους ένα στικάκι USB με προσωπικές στιγμές ενός αρχιμανδρίτη.

Μάλιστα απειλούσαν ότι το υλικό σε συνεννόηση με έναν τοπικό δημοσιογράφο της περιοχής θα το έδιναν στη δημοσιότητα. Ακούγεται μάλιστα στους διαλόγους να του λένε «δώσε μας το μαρούλι», δηλαδή τα χρήματα για να μη δημοσιοποιήσουν το σχετικό υλικό, αλλά ο επιχειρηματίας δεν υπέκυψε στον εκβιασμό και έκανε καταγγελία στην αστυνομία.