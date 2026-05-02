Ελλάδα

Άραξος: Έρευνα για τα αίτια της πτώσης της σκάλας στο αεροδρόμιο

Σοβαρά τραυματίστηκε μία δημοσιογράφος μετά την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο και αναμένεται να χειρουργηθεί
Ατύχημα στον Άραξο
Πρώτες βοήθειες στους τραυματίες δημοσιογράφους στον Άραξο / πηγή φωτογραφίας tempo24.news

Πολύ σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε χθες (01.05.2026) το απόγευμα σε εκδήλωση στο αεροδρόμιο του Αράξου κατά την πρώτη προσγείωση αεροσκάφους της TUI με την ονομασία «Patra», καθώς κατέρρευσε σκάλα επιβίβασης στην οποία είχαν ανέβει μία δημοσιογράφος, ένας εικονολήπτης και ένας φωτορεπόρτερ για την κάλυψη του γεγονότος.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα  όσον αφορά στα αίτια της πτώσης της σκάλας στο αεροδρόμιο του Αράξου.

Οι τρεις τραυματίες νοσηλεύονται στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών. Σοβαρά τραυματίστηκε η δημοσιογράφος και αναμένεται να χειρουργηθεί.

Ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ο φωτορεπόρτερ και ο εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
iStock
Newsit logo
Newsit logo