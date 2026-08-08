Πώς η Πυροσβεστική διέσωσε ανθρώπινες ζωές από την καταστροφική φωτιά στην Αττικοβοιωτία – Πάνω από 250 άτομα απομακρύνθηκαν διά θαλάσσης

Για μία «ιδιαίτερα απαιτητική και σύνθετη επιχείρηση διάσωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης πολιτών από περιοχές που απειλούνταν άμεσα από τις φλόγες» κάνει λόγο το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όσον αφορά την επιχείρηση που πραγματοποίησε το Πυροσβεστικό Σώμα στην τεράστια φωτιά στην Αττικοβοιωτία.

Στη σχετική ενημέρωση του υπουργείου το Σάββατο (08.08.2026) παρατίθενται στοιχεία για την επιχείρηση διάσωσης και απομάκρυνσης πολιτών, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα παράλληλα με τη μάχη με τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου 2026 στην περιοχή Καλαμάκι – Άγιος Βασίλειος, στον Κιθαιρώνα Βοιωτίας.

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Ειδικότερα όπως αναφέρει σχετική ενημέρωση του υπουργείου, στις 31.07.2026 και ώρα 09:04 εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε δασική περιοχή του Καλαμακίου – Αγίου Βασιλείου Κιθαιρώνα Βοιωτίας και στις 09:37 εκδόθηκε μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης από το 112.

Από την πρώτη στιγμή, όπως τονίζεται, κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες, εναέριες και πλωτές δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, με αποστολή τόσο την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς όσο και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Πρώτο κατέπλευσε στον Άγιο Βασίλειο το Πυροσβεστικό Ταχύπλοο Πλοίο RAFNAR 22, ενώ λίγο αργότερα έφτασε και το Πυροσβεστικό Πλοίο «ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ». Με την άφιξή τους τα δύο πυροσβεστικά σκάφη ξεκίνησαν άμεσα την απομάκρυνση πολιτών από την προβλήτα του οικισμού.

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Στην περιοχή βρίσκονταν ήδη πέντε ιδιωτικά σκάφη, τα οποία αρχικά παρέμεναν σε επιφυλακή και στη συνέχεια συνέδραμαν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος, μεταφέροντας πολίτες από την προβλήτα σε ασφαλές σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν επίσης σκάφος του Λιμενικού Σώματος καθώς και δύο ρυμουλκά.

πηγή φωτογραφίας Πυροσβεστικό Σώμα

Η επιχείρηση εκκένωσης πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με τη μάχη της κατάσβεσης μέσα στον οικισμό.

«Παρότι είχε προηγηθεί η έκδοση μηνύματος από το 112 για την απομάκρυνση των πολιτών από την περιοχή του Αγίου Βασιλείου, αρκετοί παρέμειναν στην παραλία και αποχώρησαν σε αρκετά μεταγενέστερο χρόνο.

Η ταχεία εξέλιξη της πυρκαγιάς είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί η οδική πρόσβαση προς τον οικισμό, καθιστώντας αδύνατη την ασφαλή αποχώρηση από ξηράς.