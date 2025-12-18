Ελλάδα

Πώς τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους θα φτάσουν στο σπίτι των ασθενών μέσα στις γιορτές – Δείτε πίνακες

Ειδικό καθεστώς για την παράδοση των ΦΥΚ κατά τη διάρκεια των γιορτών
Πώς τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους θα φτάσουν στο σπίτι των ασθενών μέσα στις γιορτές – Δείτε πίνακες

Ανακοίνωση για τη διανομή των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) κατά τη διάρκεια των εορτών, έκανε ο ΕΟΠΥΥ.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται οι συγκεκριμένες ημερομηνίες όπου θα διανεμηθούν τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους στα σπίτια των ασθενών, λόγω του ειδικού καθεστώς που υπάρχει για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

lista farmaka

lista farmakaΣτην ανακοίνωση αναφέρεται πως κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και λόγω αδυναμίας ορισμένων φαρμακευτικών και μεταφορικών εταιρειών, η διεκπεραίωση αιτημάτων για χορήγηση Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από ιδιωτικά φαρμακεία που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας θα είναι δυνατή, σύμφωνα με τον πίνακα.

Ελλάδα
