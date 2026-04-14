Πώς θα κινηθούν σήμερα Τρίτη του Πάσχα μετρό, λεωφορεία και τραμ – Τα δρομολόγια μέχρι και την Τετάρτη

Από Πέμπτη του Πάσχα τα δρομολόγια των μέσων θα λειτουργήσουν και πάλι κανονικά
Με ειδικά προγράμματα δρομολογίων θα κινηθούν λεωφορεία, μετρό και τραμ στην Αθήνα και σήμερα Τρίτη του Πάσχα (14/4/2026) έως και την Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου 2026.

Παράλληλα, όπως και κάθε χρόνο, τα δρομολόγια των μέσων είχαν διαφοροποιηθεί για το Πάσχα από την Μεγάλη Παρασκευή και αλλαγές θα ισχύουν μέχρι και την Τετάρτη του Πάσχα για μετρό, τραμ, λεωφορεία.

Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου 2026

  • Λεωφορεία και Τρόλεϊ: Θα ισχύει έκτακτο πρόγραμμα δρομολόγησης.
  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 8,5′ ως τις 23:00, ανά 9,5′ αργότερα
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 6,5′ – 9,5′ τις υπόλοιπες ώρες.
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.
  • ΚΤΕΛ Αττικής: Δρομολόγια με πρόγραμμα Κυριακής

Διαφορετικά θα κινηθούν τα δρομολόγια και αύριο Τετάρτη του Πάσχα, ενώ από Πέμπτη τα δρομολόγια θα επανέλθουν στην κανονικότητα.

Τετάρτη του Πάσχα 15 Απριλίου

  • Γραμμή 1 Μετρό: Δρομολόγια ανά 7,5′ μεταξύ 5:30 – 22:30, ανά 11,5′-15′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 2 Μετρό: Δρομολόγια ανά 5′ – 7′ μεταξύ 7:00-21:00, ανά 8,5′-11′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Γραμμή 3 Μετρό: Δρομολόγια ανά 4,5′-6,5′ μεταξύ 6:00-20:00, ανά 7′-9,5′ τις υπόλοιπες ώρες
  • Τραμ: Δρομολόγια ανά 12′ ως τις 22:00, ανά 15′ αργότερα.

Σημειώνεται ότι η Hellenic Train δεν έχει ανακοινώσει κάποια μεταβολή των δρομολογίων του Προαστιακού σιδηρόδρομου της Αθήνας τις μέρες του Πάσχα. Τις μέρες αργίας αναμένεται να πραγματοποιηθούν κανονικά όλα τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

