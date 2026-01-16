Συμβαίνει τώρα:
Πότε ανοίγει το Τριώδιο: Πότε πέφτει η Καθαρά Δευτέρα, το Πάσχα και όλες οι αργίες του 2026

Όλες οι σημαντικές ημερομηνίες για το Τριώδιο του 2026 που ξεκινάει την 1η Φεβρουαρίου
χαρταετός
ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI

Μετά την αλλαγή του χρόνου, αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για την έναρξη του Τριωδίου, με την Καθαρά Δευτέρα και το Πάσχα να πλησιάζουν  όλο και περισσότερο.

Το Τριώδιο φέτος ανοίγει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, που είναι γνωστή και ως Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου. Η Τσικνοπέμπτη 2026 είναι στις 12 Φεβρουαρίου, η Καθαρά Δευτέρα στις 23 Φεβρουαρίου και το Πάσχα στις 12 Απριλίου 2026.

Το Τριώδιο του 2026 ξεκινά την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου, με την μέρα αυτή να σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη της αποκριάτικης περιόδου, με τα χαρακτηριστικά έθιμα, τις γιορτές και την προετοιμασία για τη νηστεία που ακολουθεί. Από εκείνη τη στιγμή, οι πιστοί εισέρχονται σε μία περίοδο πνευματικής αφύπνισης που διαρκεί μέχρι την Ανάσταση.

Η πολυαγαπημένη Τσικνοπέμπτη έρχεται στις 12 Φεβρουαρίου 2026 με τη μέρα αυτή να αποτελεί την κορύφωση των αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Η Καθαρά Δευτέρα πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου 2026, σηματοδοτώντας το τέλος των Αποκριών και την έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής. Την Καθαρά Δευτέρα, τα τραπέζια γεμίζουν με νηστίσιμα εδέσματα: λαγάνα, ταραμάς, ελιές και χαλβά.

Το Πάσχα του 2026 θα εορταστεί την Κυριακή 12 Απριλίου, μία σπάνια χρονιά όπου Ορθόδοξοι και Καθολικοί γιορτάζουν την ίδια ημέρα την Ανάσταση του Χριστού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, την περίοδο της Σαρακοστής, οι διατροφικές συνήθειες αλλάζουν, αν σ’ ενδιαφέρει να τηρήσεις τα χριστιανικά έθιμα και τις παραδόσεις. Για παράδειγμα, όλη η Σαρακοστή είναι περίοδος νηστείας, την Τσικνοπέμπτη υπάρχει το έθιμο της κρεατοφαγίας, η Κυριακή της Αποκριάς είναι η τελευταία μέρα κατανάλωσης κρέατος, των Βαΐων εθιμοτυπικά βάζουμε στο τραπέζι μας ψάρια και θαλασσινά κ.ο.κ.

Το Τριώδιο 2026 βέβαια δεν συνδέεται μόνο με τη θρησκευτική του διάσταση, αλλά αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού. Σε κάθε γωνιά της Ελλάδας διοργανώνονται καρναβάλια και αποκριάτικες παρελάσεις με μεταμφιέσεις και χορούς.

Παράλληλα, η Κυρά Σαρακοστή, το χαρακτηριστικό σύμβολο με τα επτά πόδια, κρέμεται στα σπίτια για να μετρά τις εβδομάδες που απομένουν μέχρι την Ανάσταση.

Αναλυτικά όλες οι αργίες του 2026

  • Η Καθαρά Δευτέρα του 2026 πέφτει στις 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)
  • Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου 2026
  • Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου 2026
  • Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου 2026
  • Η Πρωτομαγιά του 2026 πέφτει Παρασκευή (τριήμερο)
  • Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο)
  • Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου 2026
  • Η 28η Οκτωβρίου του 2026 πέφτει Τετάρτη
  • Τα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν Παρασκευή 
