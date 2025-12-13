Πρεμιέρα απόψε για το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση, με την Πέγκυ Ζήνα και τον Αναστάσιο Ράμμο

Με την Πέγκυ Ζήνα και τον Αναστάσιο Ράμμο επί σκηνής και ένα λαμπερό σόου, ανοίγει τις πύλες του στις 19:30 το νέο εορταστικό τοπόσημο της Περιφέρειας Αττικής, το ολοκαίνουργιο ΔΕΗ Xmas West Park, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για όλους.

Η «επίσημη πρώτη» των εορταστικών εκδηλώσεων στο Πάρκο Τρίτση θα συνοδεύεται από ένα φαντασμαγορικό drone show, που θα γεμίσει τον αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικες φιγούρες και τις μορφές των αγαπημένων μας «ηρώων» των εορτών, στήνοντας ένα φωτεινό μονοπάτι που ενώνει τα Δυτικά με… το χωριό του Άη Βασίλη. Αμέσως μετά, δύο από τους πιο αγαπημένους λαϊκούς ερμηνευτές, η Πέγκυ Ζήνα και ο Αναστάσιος Ράμμος, ανοίγουν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής, σε μια συναυλία με τις πιο γνωστές επιτυχίες τους και τις μοναδικές φωνές τους, δίνουν τον τόνο μιας γιορτής φτιαγμένης για όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Αττικής.

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 19:30, η Γιώτα Νέγκα, η Μελίνα Κανά, ο Κώστας Καλδάρας και ο Γιάννης Διονυσίου ανεβάζουν στη σκηνή την ιστορία, την ψυχή και την παράδοση του ελληνικού τραγουδιού, μέσα από ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα.

Η μουσική γιορτή θα ξεκινήσει στις 12:00, με τους Cooks – την πιο… γευστική μπάντα κρουστών – να μετατρέπουν την κουζίνα σε μουσική σκηνή, ετοιμάζοντας χριστουγεννιάτικες λιχουδιές που στο τέλος του show μοιράζονται στους επισκέπτες!

«Οι γιορτές είναι πάνω από όλα μια μεγάλη αφορμή να ξανασυναντηθούμε. Να σταθούμε δίπλα-δίπλα, να χαμογελάσουμε, να τραγουδήσουμε και να θυμηθούμε πόσο ανάγκη έχουμε ο ένας τον άλλον», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, απευθύνοντας ανοικτό κάλεσμα στους πολίτες της Αττικής: «Φέτος, τα δύο μεγάλα μας πάρκα φωτίζονται, γεμίζουν ζωή και γίνονται σημείο αναφοράς για χιλιάδες οικογένειες. Στο Πεδίον του Άρεως και στο Πάρκο Τρίτση δημιουργούμε χώρους όπου κάθε παιδί μπορεί να παίξει, να ονειρευτεί και να ζήσει το παραμύθι των Χριστουγέννων, και κάθε ενήλικας μπορεί να κάνει μια παύση από την καθημερινότητα για να νιώσει ξανά το γνήσιο πνεύμα των γιορτών, με απολύτως ελεύθερη είσοδο. Σας καλούμε όλους να έρθετε, να συμμετέχετε, να περπατήσετε ανάμεσα στα στολισμένα δέντρα, να απολαύσετε τις συναυλίες, να δείτε από κοντά τους καλλιτέχνες και τα δρώμενα, να δημιουργήσετε στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες. Αυτές οι γιορτές ανήκουν σε όλους. Ελάτε να τις ζήσουμε μαζί, όπως πραγματικά αξίζει στην Αττική μας: με φως, χαμόγελα και ανοιχτές καρδιές».

Πλούσιο πρόγραμμα στο ΔΕΗ Xmas West Park με δωρεάν είσοδο για όλους

Με το σύνθημα «Η δική μας γιορτινή γειτονιά!», το Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση φιλοξενεί έως και τις 7 Ιανουαρίου το πρώτο μεγάλο εορταστικό φεστιβάλ στα Δυτικά, με θεματικά σκηνικά και φωτιστικές εγκαταστάσεις, μοναδικά light shows, καλλιτεχνικά δρώμενα, εκπαιδευτικές δράσεις και διαδραστικά παιχνίδια, οικολογικές και περιβαλλοντικές διαδρομές.

Παράλληλα, στην κεντρική σκηνή θα «παρελάσουν» μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής – όπως οι Onirama, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Μύρωνας Στρατής, η Ρία Ελληνίδου κ.α. – ενώ την αλλαγή του χρόνου θα τη ζήσουμε με την Κλαυδία και τον dj Playmen, σε μια βραδιά που θα κορυφωθεί με ένα εντυπωσιακό εορταστικό drone show!

Μεγάλος χορηγός είναι η ΔΕΗ και χορηγοί η Νέα Αττική Οδός, ο Aktor και η Eurobank. Χορηγός επικοινωνίας είναι το μουσικό κανάλι MAD, το οποίο έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.

Ωράριο λειτουργίας: από 16:30 έως τις 22:00 τις καθημερινές και από τις 10:00 έως τις 22:00 τα Σαββατοκύριακα.