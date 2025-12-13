Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Πρεμιέρα απόψε για το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση, με την Πέγκυ Ζήνα και τον Αναστάσιο Ράμμο

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 19:30, η Γιώτα Νέγκα, η Μελίνα Κανά, ο Κώστας Καλδάρας και ο Γιάννης Διονυσίου
Πέγκυ Ζήνα
H Πέγκυ Ζήνα / NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Με την Πέγκυ Ζήνα και τον Αναστάσιο Ράμμο επί σκηνής και ένα λαμπερό σόου, ανοίγει τις πύλες του στις 19:30 το νέο εορταστικό τοπόσημο της Περιφέρειας Αττικής, το ολοκαίνουργιο ΔΕΗ Xmas West Park, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης, με την είσοδο να είναι ελεύθερη για όλους.

Η «επίσημη πρώτη» των εορταστικών εκδηλώσεων στο Πάρκο Τρίτση θα συνοδεύεται από ένα φαντασμαγορικό drone show, που θα γεμίσει τον αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικες φιγούρες και τις μορφές των αγαπημένων μας «ηρώων» των εορτών, στήνοντας ένα φωτεινό μονοπάτι που ενώνει τα Δυτικά με… το χωριό του Άη Βασίλη. Αμέσως μετά, δύο από τους πιο αγαπημένους λαϊκούς ερμηνευτές, η Πέγκυ Ζήνα και ο Αναστάσιος Ράμμος, ανοίγουν το καλλιτεχνικό πρόγραμμα της κεντρικής σκηνής, σε μια συναυλία με τις πιο γνωστές επιτυχίες τους και τις μοναδικές φωνές τους, δίνουν τον τόνο μιας γιορτής φτιαγμένης για όλους τους κατοίκους και επισκέπτες της Αττικής.

Η αφίσα της εκδήλωσης
Η αφίσα της εκδήλωσης

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου στις 19:30, η Γιώτα Νέγκα, η Μελίνα Κανά, ο Κώστας Καλδάρας και ο Γιάννης Διονυσίου ανεβάζουν στη σκηνή την ιστορία, την ψυχή και την παράδοση του ελληνικού τραγουδιού, μέσα από ένα συγκινητικό αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα.

Η μουσική γιορτή θα ξεκινήσει στις 12:00, με τους Cooks – την πιο… γευστική μπάντα κρουστών – να μετατρέπουν την κουζίνα σε μουσική σκηνή, ετοιμάζοντας χριστουγεννιάτικες λιχουδιές που στο τέλος του show μοιράζονται στους επισκέπτες!

«Οι γιορτές είναι πάνω από όλα μια μεγάλη αφορμή να ξανασυναντηθούμε. Να σταθούμε δίπλα-δίπλα, να χαμογελάσουμε, να τραγουδήσουμε και να θυμηθούμε πόσο ανάγκη έχουμε ο ένας τον άλλον», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, απευθύνοντας ανοικτό κάλεσμα στους πολίτες της Αττικής: «Φέτος, τα δύο μεγάλα μας πάρκα φωτίζονται, γεμίζουν ζωή και γίνονται σημείο αναφοράς για χιλιάδες οικογένειες. Στο Πεδίον του Άρεως και στο Πάρκο Τρίτση δημιουργούμε χώρους όπου κάθε παιδί μπορεί να παίξει, να ονειρευτεί και να ζήσει το παραμύθι των Χριστουγέννων, και κάθε ενήλικας μπορεί να κάνει μια παύση από την καθημερινότητα για να νιώσει ξανά το γνήσιο πνεύμα των γιορτών, με απολύτως ελεύθερη είσοδο. Σας καλούμε όλους να έρθετε, να συμμετέχετε, να περπατήσετε ανάμεσα στα στολισμένα δέντρα, να απολαύσετε τις συναυλίες, να δείτε από κοντά τους καλλιτέχνες και τα δρώμενα, να δημιουργήσετε στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες. Αυτές οι γιορτές ανήκουν σε όλους. Ελάτε να τις ζήσουμε μαζί, όπως πραγματικά αξίζει στην Αττική μας: με φως, χαμόγελα και ανοιχτές καρδιές».

Πλούσιο πρόγραμμα στο ΔΕΗ Xmas West Park με δωρεάν είσοδο για όλους

Με το σύνθημα «Η δική μας γιορτινή γειτονιά!», το Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση φιλοξενεί έως και τις 7 Ιανουαρίου το πρώτο μεγάλο εορταστικό φεστιβάλ στα Δυτικά, με θεματικά σκηνικά και φωτιστικές εγκαταστάσεις, μοναδικά light shows, καλλιτεχνικά δρώμενα, εκπαιδευτικές δράσεις και διαδραστικά παιχνίδια, οικολογικές και περιβαλλοντικές διαδρομές.

Παράλληλα, στην κεντρική σκηνή θα «παρελάσουν» μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής – όπως οι Onirama, ο Δημήτρης Μπάσης, ο Μύρωνας Στρατής, η Ρία Ελληνίδου κ.α. – ενώ την αλλαγή του χρόνου θα τη ζήσουμε με την Κλαυδία και τον dj Playmen, σε μια βραδιά που θα κορυφωθεί με ένα εντυπωσιακό εορταστικό drone show!

Μεγάλος χορηγός είναι η ΔΕΗ και χορηγοί η Νέα Αττική Οδός, ο Aktor και η Eurobank. Χορηγός επικοινωνίας είναι το μουσικό κανάλι MAD, το οποίο έχει αναλάβει και την καλλιτεχνική επιμέλεια.

Ωράριο λειτουργίας: από 16:30 έως τις 22:00 τις καθημερινές και από τις 10:00 έως τις 22:00 τα Σαββατοκύριακα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
139
138
121
113
95
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι κατηγορίες για τον αγροτοσυνδικαλιστή θα πέσουν με εντυπωσιακό τρόπο» λέει η δικηγόρος του
Η μεταγωγή των συλληφθέντων στην Αθήνα θα γίνει απόψε το βράδυ με πλοίο της γραμμής για Πειραιά, για να οδηγηθούν τη Δευτέρα (15.12.2025) ενώπιον Ευρωπαίου Εισαγγελέα
ΟΠΕΚΕΠΕ
Σε 11 τραπεζικούς λογαριασμούς διακινούσαν τα κέρδη τα μέλη του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη – Βρέθηκαν λίρες και ράβδοι χρυσού
Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 16 συλλήψεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 26 άτομα - Πώς εξιχνιάστηκε η δράση του κυκλώματος στην Κρήτη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε 11 τραπεζικούς λογαριασμούς διακινούσαν τα κέρδη τα μέλη του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη – Βρέθηκαν λίρες και ράβδοι χρυσού 21
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην εισαγγελία Ηρακλείου η δικογραφία για τους 14 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις – Το βράδυ η μεταγωγή τους στην Αθήνα
Στην εισαγγελία Ηρακλείου απεστάλη η δικογραφία για τους 14 αγρότες που συνελήφθησαν από το ελληνικό FBI ως μέλη κυκλώματος που είχε...
ΟΠΕΚΕΠΕ
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
13
Αγρότες από 40 μπλόκα αποφασίζουν το μεσημέρι στη Νίκαια Λάρισας για κινητοποιήσεις και συνάντηση με Μητσοτάκη
Τα αιτήματα των αγροτών αφορούν κυρίως το αυξημένο κόστος παραγωγής, τη σημαντική απώλεια εισοδήματος, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, τις καθυστερήσεις και το ύψος των επιδοτήσεων
Συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, 9
Τα αυστηρά πρωτόκολλα δεν μπορούν να μηδενίσουν το ρίσκο από σπέρμα δότη – Τα κενά στους ελέγχους και οι κίνδυνοι
Οι συνηθισμένες εξετάσεις DNA δεν έχουν την ευαισθησία να ανιχνεύσουν τη συγκεκριμένη παραλλαγή στο TP53 που βρέθηκε να έχει ο δότης από τη Δανία που έδωσε σπέρμα και στην Ελλάδα
Γονιμοποίηση
Newsit logo
Newsit logo