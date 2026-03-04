Ελλάδα

«Πρέπει να φύγουμε» – Η στιγμή που ο Γιώργος Σιδέρης με το συνεργείο της ΕΡΤ τρέχουν να σωθούν στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου

Όσοι βρίσκονταν στο σημείο προσπαθούσαν να καλυφθούν προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ζωή τους
Γιώργος Σιδέρης
Ο δημοσιογράφος Γιώργος Σιδέρης

Ήταν λίγο μετά τις 15.30 όταν ο απεσταλμένος του Ertnews, Γιώργος Σιδέρης μετέδιδε το ρεπορτάζ του από τα σύνορα του βόρειου Ισραήλ με τον νότιο Λίβανο.

Αρχικά ακούστηκαν εκρήξεις αλλά πολύ γρήγορα όλοι ένιωσαν ότι βρίσκονταν σε κίνδυνο. Τότε, ο έμπειρος δημοσιογράφος του Ertnews ακούστηκε να λέει στον αέρα: «πρέπει να φύγουμε».

Όσοι βρίσκονταν στο σημείο προσπαθούσαν να καλυφθούν προκειμένου να μην κινδυνεύσει η ζωή τους.

Ο δημοσιογράφος καλούσε τους συναδέλφους του στην κάμερα και τον ήχο, Φώτη Πάντο και Παναγιώτα Δερβιτσιώτη να καθίσουν κάτω για να προστατευθούν.

Τι είχε συμβεί. Ένα drone εξαπολύθηκε από την πλευρά της Χεσμπολάχ με τις ισραηλινές δυνάμεις να απαντούν και με πυρά πυροβολικού και με αντιαρματικά.

Δείτε την στιγμή της επίθεσης

«Είμαστε καλά, δεν υπάρχει πρόβλημα», είπε ο δημοσιογράφος και συνέχισε την μετάδοση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
127
122
98
97
79
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Εκλογή Μάριου Καλέα στην προεδρία του EUAA – Ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διάλογο για το άσυλο
«Τα κράτη-μέλη επιβράβευσαν την ελληνική μεταναστευτική πολιτική, αναγνωρίζοντας τη συνέπεια και τη σταθερότητά της», δήλωσε ο διοικητής της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου
Μάριος Καλέας,
Newsit logo
Newsit logo