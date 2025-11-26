Ελλάδα

Πρέσπα: Δύο νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα στο Πλατύ

Ένα ΙΧ επιβατικό όχημα έφυγε από την πορεία του, εξετράπη και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβαινόντων
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την Τετάρτη (26.11.2025), στην εθνική οδό Φλώρινας- Αγίου Γερμανού Πρεσπών.

Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα στο ύψος του χωριού Πλατύ Πρεσπών, όπου δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένα ΙΧ επιβατικό όχημα έφυγε από την πορεία του, εξετράπη και ανετράπη με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό των δύο επιβαινόντων.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για αλλοδαπούς εργάτες στην περιοχή.

Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία Φλώρινας.

