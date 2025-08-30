Πρέβεζα: Γνωστό beach bar κάηκε ολοσχερώς – Συγκλονιστικό βίντεο από την στιγμή που τυλίγεται στις φλόγες

Σήμερα το πρωί, Σάββατο (30/8/2025), η πανέμορφη παραλία του Μονολιθίου στην Πρέβεζα ήρθε αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό περιστατικό, αφού το γνωστό beach bar Blue Island τυλίχθηκε σε πυκνούς καπνούς και καταστράφηκε ολοσχερώς, παρά τις μεγάλες προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Άνθρωποι που απολάμβαναν το μπάνιο τους στην παραλία στην Πρέβεζα αντίκρισαν τις πρώτες φλόγες στο beach bar και ειδοποίησαν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι άντρες και επικεφαλής τον διοικητή Γιώργο Γκούμα, που συντόνισε την επιχείρηση κατάσβεσης.

Οι πυροσβέστες έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες, ενώ ισχυροί καπνοί τύλιγαν την περιοχή. Παρά την άμεση επέμβαση τους όμως, η φωτιά εξαπλώθηκε καταστρέφοντας το κατάστημα ολοσχερώς.

Η ανησυχία των ανθρώπων που βρισκόντουσαν στην περιοχή ήταν έντονη, αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ένα βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη μάχη με τις φλόγες και την ολοκληρωτική καταστροφή του beach bar συγκλονίζοντας όλη την τοπική κοινωνία.

Οι ζημιές είναι ανυπολόγιστες και η Πυροσβεστική Υπηρεσία διερευνά ήδη τα αίτια που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά.