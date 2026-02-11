Πρέβεζα: Μεγάλες κατολισθήσεις στον Μύτικα, κλειστός ο παραλιακός δρόμος

Δύσκολες στιγμές βιώνουν οι κάτοικοι του Μύτικα Πρέβεζας, εξαιτίας των κατολισθήσεων που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή.

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου βρίσκονται σε διαρκή κινητοποίηση λόγω των κατολισθήσεων στον Μύτικα Πρέβεζας. Καταβάλλουν μάλιστα μεγάλες προσπάθειες ώστε να ολοκληρωθούν το ταχύτερο δυνατό οι εργασίες αποκατάστασης στο οδικό δίκτυο κάτω από το νεκροταφείο του χωριού, όπου καταγράφηκε σοβαρή υποχώρηση του εδάφους. Το φαινόμενο αποδίδεται στην παρουσία υπόγειων υδάτων και έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία σε κατοίκους και επαγγελματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν και στο παρελθόν είχαν εμφανιστεί μικρότερης έκτασης προβλήματα, αυτή τη φορά η καθίζηση εξελίχθηκε ραγδαία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας κινδύνους τόσο για την οδική ασφάλεια όσο και για παρακείμενα κτίρια.

Ο παραλιακός δρόμος προς τον Μύτικα παραμένει κλειστός, καθώς το οδόστρωμα έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές. Σκαπτικά μηχανήματα επιχειρούν αδιάκοπα, προκειμένου να αποτραπεί η κατάληξη μεγάλων ποσοτήτων χωμάτων και βράχων στη θάλασσα, ενώ προβλήματα καταγράφονται και στη δυτική πλευρά του χωριού.

Παράλληλα, εκτάσεις γης καταλήγουν στη θάλασσα, καθώς η έντονη θαλάσσια διάβρωση, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους των τελευταίων ημερών, έχει επιδεινώσει την κατάσταση, αυξάνοντας τον κίνδυνο νέων κατολισθήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, η κατάσταση παρακολουθείται στενά, ενώ απειλείται και κατάστημα της περιοχής. Όπως υπογράμμισε, οι παρεμβάσεις κρίθηκαν απολύτως αναγκαίες και ξεκίνησαν άμεσα, ώστε να αποτραπούν σοβαρότερες συνέπειες.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν τεχνικές λύσεις για τη σταθεροποίηση του εδάφους και την αποστράγγιση των υπόγειων υδάτων, με στόχο τη μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος. Ωστόσο, οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται υπό ιδιαίτερα πιεστικές συνθήκες, καθώς υπάρχει έντονος φόβος για νέες βροχοπτώσεις που ενδέχεται να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση.