Προφυλακιστέος ο αστυνομικός για το τροχαίο στη Βουλή με θύμα τον 63χρονο

Τον δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 43χρονος αστυνομικός που κατηγορείται για το τροχαίο έξω από τη Βουλή, με τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο ενός 63χρονου πολίτη.

Ο αστυνομικός απολογήθηκε στον ανακριτή για τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης, από την οποία προκλήθηκε θάνατος και της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας.

Ο 43χρονος οδηγός αστυνομικός, πέρασε με κόκκινο, κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε μετωπικά με την μοτοσυκλέτα του 63χρονου, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει και να τον τραυματίσει θανάσιμα.

Η οικογένεια του θύματος, σε ανακοίνωσή της, έκανε λόγο για ακραία εγκληματική οδική συμπεριφορά του οδηγού και ζητά την αποκάλυψη της πλήρης αλήθειας για τις συνθήκες του τροχαίου και την απόδοση δικαιοσύνης.