Προφυλακίστηκε ο πρώην αστυνομικός TikToker – «Αγνοούσα την ύπαρξη των ναρκωτικών»

Μετά από ανακριτική διαδικασία που διήρκησε περισσότερες από εννέα ώρες, ο πρώην αστυνομικός και που κάνει καριέρα στο TikTok, καθώς και ο 22χρονος φίλος του, οι οποίοι συνελήφθησαν για διακίνηση 153 γραμμαρίων κοκαΐνης, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι.

Ο 34χρονος αστυνομικός και TikToker σύμφωνα με πληροφορίες, αρνήθηκε κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή στη διακίνηση της συγκεκριμένης ποσότητας ναρκωτικών.

Όπως φέρεται να ανέφερε, αγνοούσε πλήρως την ύπαρξη της ουσίας και ότι ουδέποτε αντιλήφθηκε πως ο φίλος του μετέφερε ή κατείχε ναρκωτικά.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο 22χρονος παραδέχθηκε ότι η ποσότητα κοκαΐνης ανήκε στον ίδιο.

Σε βάρος του αστυνομικού, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος και τρία πλημμελήματα.

Ο κατηγορούμενος βαρύνεται, πέρα από τη βασική κατηγορία και με τα αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής, της ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης προς τις αρχές και της κατοχής αναβολικών χαπιών.

Όλα ξεκίνησαν έπειτα από καταγγελία που έφτασε στα γραφεία των «Αδιάφθορων» για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Ο πρώην αστυνομικός μπήκε στο στόχαστρο της αστυνομίας και έπειτα από έρευνες συνελήφθη την περασμένη Δευτέρα (04.08.2025).

Ο ίδιος προσήλθε μόνος του στις Αρχές, καθώς χρειαζόταν κάποιο έγγραφο από την προηγούμενη υπηρεσία του. Τότε ήταν που ενημερώθηκε πως υπήρχαν καταγγελίες εις βάρος του και θα ακολουθούσε έρευνα παρουσία δικαστή.