Προκαλεί η Τουρκία με 6 παραβιάσεις και 3 παραβάσεις στο Αιγαίο με «πρωταγωνιστή» μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Θέμα ημερών είναι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει την Τουρκία να κρατάει «στο ρελαντί» την προκλητικότητα με νέες παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο.

Ειδικότερα, η Τουρκία πραγματοποίησε σήμερα (03.02.2026), με ένα μόνο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας διευκρινίζει στην σχετική ανακοίνωση, ότι οι ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις αναγνώρισαν και αναχαίτισαν το προκλητικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ανέπτυξε η Τουρκία, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.