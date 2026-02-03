Ελλάδα

Προκαλεί η Τουρκία με 6 παραβιάσεις και 3 παραβάσεις στο Αιγαίο με «πρωταγωνιστή» μη επανδρωμένο αεροσκάφος

Οι ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις αναγνώρισαν και αναχαίτισαν το τουρκικό UAV σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar
Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου TB2 Bayraktar / REUTERS / Aziz Karimov / File Photo

Θέμα ημερών είναι η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ωστόσο αυτό δεν εμποδίζει την Τουρκία να κρατάει «στο ρελαντί» την προκλητικότητα με νέες παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγαίο.

Ειδικότερα, η Τουρκία πραγματοποίησε σήμερα (03.02.2026), με ένα μόνο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, τρεις παραβάσεις του FIR Αθηνών και 6 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας διευκρινίζει στην σχετική ανακοίνωση, ότι οι ελληνικές αεροπορικές δυνάμεις αναγνώρισαν και αναχαίτισαν το προκλητικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος που ανέπτυξε η Τουρκία, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

Ελλάδα
