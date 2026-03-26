Προκαλεί η Τουρκία στο Αιγαίο: «Σήκωσε» F-16 για άσκηση χωρίς να καταθέσει σχέδια πτήσης – Παραβιάσεις και από CN-235

Με τη συνήθη πρακτική της αμφισβήτησης της ελληνικής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο, μαχητικά αεροσκάφη F-16 της Τουρκίας πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη (26.03.2026), άσκηση στο FIR Αθηνών, χωρίς όμως να καταθέσουν σχέδια πτήσης, παραβιάζοντας τον εθνικό εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πλευρά της Τουρκίας ζήτησε άδεια για να πραγματοποιήσει την άσκηση με τα μαχητικά της στο Αιγαίο. Η Αθήνα έδωσε το «ΟΚ», υπό την προϋπόθεση ότι θα κατατεθούν τα σχέδια πτήσης και δεν θα παραβιαστεί ο ελληνικός εναέριος χώρος, στα 10 ναυτικά μίλια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η Τουρκία απέρριψε τις προϋποθέσεις αυτές, δεν κατέθεσε σχέδια πτήσης και τέσσερα τουρκικά F-16 πραγματοποίησαν κανονικά την άσκησή τους στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Στο πλαίσιο αυτό, έκαναν 2 παραβάσεις του FIR Αθηνών και 2 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΓΕΕΘΑ.

Σε ένα παρόμοιο σκηνικό, στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, η ελληνική πλευρά έδωσε άδεια για πτήση τουρκικών UAV, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις με τα μαχητικά. Η Τουρκία αγνόησε ξανά την ελληνική πλευρά και τα UAV έκαναν τρεις παραβάσεις στο FIR Αθηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ίδια ώρα, «σήκωσαν» και ένα CN-235 που έκανε 1 παράβαση και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 26η ΜΑΡΤΙΟΥ 2026

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : 2 (2×2 F-16)

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 3 (1 CN-235 και 2 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 7

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : –

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 6 (2 από τους σχηματισμούς των μαχητικών Α/Φ, 3 από τα UAV και 1 από το CN-235)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 9 (2 από τους σχηματισμούς των μαχητικών Α/Φ και 7 από το CN-235)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό, Κεντρικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο

Πηγή: OnAlert.gr