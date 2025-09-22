Ελλάδα

Προκήρυξη για 315 θέσεις ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό – Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά

Η προθεσμία υποβολής των εγγράφων για τους υποψήφιους λήγει στις 9 Οκτωβρίου 2025
ΕΠΟΠ του Πολεμικού Ναυτικού
ΕΠΟΠ του Πολεμικού Ναυτικού / Φωτογραφία Γενικού Επιτελείου Ναυτικού

Νέες θέσεις εργασίας για Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό προκηρύσσει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα Δευτέρα (22.09.2025).

Ειδικότερα, το ΥΠΕΘΑ δημοσίευσε προκήρυξη για την πλήρωση τριακοσίων δεκαπέντε (315) θέσεων Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) στο Πολεμικό Ναυτικό.

Η μηχανογραφική εφαρμογή υποβολής δικαιολογητικών για τους υποψήφιους ΕΠΟΠ είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για να καταταχθούν ως ΕΠΟΠ στο Πολεμικό Ναυτικό λήγει στις 9 Οκτωβρίου 2025 (09.10.2025).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για την παροχή διευκρινιστικών οδηγιών στην ειδική τηλεφωνική γραμμή (HELPDESK): 2105531301, email: epop2025@navy.mil.gr.

Μπορείτε να δείτε την προκήρυξη εδώ.

